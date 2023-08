Hyperhidrose, quand la transpiration transforme le quotidien en calvaire

Témoignages

Caractérisée par une transpiration excessive au point d'affecter la vie sociale, l'hyperhidrose concernerait environ 3% de la population mondiale. Celles et ceux qui en souffrent décrivent une pathologie handicapante, notamment lorsque les températures augmentent.

Elles parlent de « handicap », de « calvaire quotidien » voire carrément d'« enfer ». La cause de leur mal-être : une transpiration excessive au niveau des mains, des pieds, du visage… et parfois même du corps entier. « Tout le monde transpire, mais là, c'est autre chose, témoigne Cécile, 42 ans, atteinte d'hyperhidrose depuis l'adolescence. Concrètement, je ruisselle à partir de 18 degrés et en cas de canicule, je dégouline. C'est au point de mouiller les chaises ou les sièges automobiles. »

Comme Cécile, les personnes interrogées racontent une maladie qui remonte à l'enfance ou l'adolescence et qui ne cesse de les poursuivre une fois adultes. Toutes ont en mémoire ce moment qui leur a fait réaliser que quelque chose clochait. Pour Cynthia, c'est une nounou qui refusait de lui tenir la main. Pour Marianne, un cahier d'écriture tout mouillé et des lettres qui bavaient. Pour Isa, l'impossibilité de chausser des nu-pieds.

Camille, elle, en souffre depuis la maternelle. Vingt ans plus tard, elle raconte sa difficulté à utiliser son téléphone portable à cause de la sueur qui altère le fonctionnement de l'écran tactile. Thomas évoque son incapacité à pratiquer l'escalade, parce que ses mains glissent systématiquement sur les prises. Marianne, ses sandales qui ne durent jamais plus de deux saisons. Isa, cette chasuble jaune fluo qu'elle porte au travail et que la transpiration fait déteindre sur son tee-shirt. « French Pandi » (il préfère cacher son nom) se souvient de cette fois où il transpirait tellement qu'il avait fait buguer la machine censée scanner ses empreintes pour la fabrication de sa carte d'identité. « Cela survient n'importe quand. À cause du stress, de la chaleur, dès qu'on est en mouvement », indique Marianne. « Le simple fait de penser au risque de transpirer me fait transpirer », confie « French Pandi ».

Une échelle de 1 à 4

Indispensable au fonctionnement de l'organisme parce qu'elle permet notamment de maintenir la température du corps à 37 degrés, la transpiration est plus ou moins abondante selon les individus. « On ne sait pas exactement pourquoi, note le Dr Marie Jourdan, dermatologue à Paris. Est-ce parce que l'hypothalamus, qui est le thermostat central du corps, est plus sensible ? Est-ce parce que les neurotransmetteurs sont envoyés plus vite aux glandes sudorales ? Ou est-ce parce que ces glandes sudorales sont très dynamiques ? En fait, ça dépend. Chaque personne est différente. »

De manière générale, la transpiration se déclenche en cas de chaleur, d'effort physique ou de fièvre. Mais aussi d'émotions fortes, de consommation de certains aliments, de perturbations hormonales... On la qualifie d'excessive dès lors qu'elle dépasse la quantité nécessaire pour assurer ses fonctions. « L'hyperhidrose, c'est l'inconfort lié à cette hypersudation. On l'évalue sur une échelle de 1 à 4 en fonction du degré de gêne social qu'elle génère », précise la dermatologue. Le niveau 4 correspondant à une transpiration jugée « intolérable » et interférant en permanence avec les activités quotidiennes du patient. Difficile de savoir avec précision quelle proportion de la population mondiale est concernée par cette pathologie ; les personnes touchées ne vont pas toutes consulter. Le chiffre de 3% est néanmoins couramment avancé. Il serait même légèrement supérieur chez les enfants.

Outre la déshydratation et les lésions cutanées que cette transpiration excessive est susceptible de favoriser, il arrive que l'hyperhidrose affecte la vie sociale et professionnelle de celles et ceux qui en souffrent. Beaucoup parlent de « honte ». « On souffre en silence », confie « French Pandi », incapable d'en discuter avec ses amis. Cet habitant de Brazzaville a d'ailleurs longtemps cru être le seul concerné par cette maladie, persuadé qu'elle n'existait qu'en Europe. « On se sent dégoûtant, abandonné. C'est invivable », se désole Camille. Cynthia dit ne se déplacer qu'à vélo pour éviter les transports et fuit les soirées dansantes. Isa avoue, quant à elle, n'avoir aucune relation sociale. « Je trouve toujours un prétexte pour décliner les invitations. Les amis, c'est seulement par téléphone. J'en ai perdu beaucoup à cause de cette maladie », raconte-t-elle. Après avoir demandé à travailler de nuit pour échapper aux regards des autres, elle est aujourd'hui en arrêt maladie. « Mon ancien médecin traitant me disait de ne pas y penser. Mais quand on ne peut plus s'habiller, sortir, travailler, comment ne pas y penser ? », s'interroge Cécile.

Différents traitements

Lors d'une première consultation, le praticien va d'abord chercher à quantifier visuellement la transpiration, puis son impact sur la vie quotidienne. Il va aussi devoir déterminer s'il s'agit d'une hypersudation primaire, présente depuis l'enfance ou l'adolescence, ou secondaire, liée par exemple à une maladie ou un traitement médicamenteux. Il va ensuite mesurer l'étendue de l'hyperhidrose. S'il s'agit d'une hypersudation localisée au niveau des mains, des pieds ou des aisselles, le patient pourra avoir recours à l'ionophorèse, une technique consistant à plonger les mains ou les pieds pendant vingt minutes dans une bassine d'eau traversée par un courant électrique de faible intensité. Mais son efficacité exige de l'assiduité, avertit le Dr Jourdan : « Il faut d'abord trois séances par semaine, puis une par semaine, puis une par mois… Pendant longtemps. »

Les dermatologues peuvent également proposer des injections de toxine botulique pour bloquer les glandes sudorales. Mais la technique a un coût – 600 euros – et doit être renouvelée tous les six mois. « Pour les aisselles, il existe une solution qui coûte encore plus cher, mais qui est définitive : le MiraDry. C'est une technique qui consiste à détruire une partie des glandes sudorales des aisselles grâce aux micro-ondes », explique le Dr Marie Jourdan. Plus radicale : la sympathectomie thoracique, c'est-à-dire la section des nerfs déclenchant la transpiration dans la partie supérieure du corps. Cette intervention chirurgicale peut cependant entraîner une hyperhidrose compensatrice dans le bas du corps. En cas d'hypersudation généralisée, enfin, le médecin pourra prescrire de l'oxybutynine, un médicament traditionnellement utilisé pour traiter certains types d'hypertension, mais qui peut provoquer des malaises vagaux.

À défaut du remède idéal, beaucoup ont donc recours au système D. Cynthia confie « avoir développé des stratégies pour rendre cette maladie invisible au quotidien ». Elle ne se sépare jamais d'une petite serviette pour s'éponger les mains et mise sur des hauts noirs pour masquer les taches de transpiration. Thomas, lui, a toujours dans son sac deux ou trois paires de chaussettes de rechange. Cécile ne jure, quant à elle, que par les vêtements en matières synthétiques, « parce qu'elles marquent moins que le coton ». « On finit par apprendre à vivre avec, conclut Marianne, fataliste. On n'a pas le choix. »

