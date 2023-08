Inde: la fusée Chandrayaan-3 a réussi son atterrissage sur le pôle sud de la Lune

Ce mercredi 23 août 2023, la fusée indienne Chandrayann-3 a atterri sur la Lune. L'Inde devient ainsi la quatrième puissance spatiale à se poser sur le satellite terrestre.

Chandrayaan-3, qui signifie « vaisseau lunaire » en sanskrit, a atterri sur la Lune ce mercredi 23 août. L'Inde réussit donc un exploit, car il s'agit du premier alunissage sur le pôle sud de la Lune. Le pays intègre ainsi le club très fermé des grandes puissances spatiales, quatre ans après une tentative ratée, aux côtés des États-Unis et de la Russie.

Cette mission se déroule quelques jours seulement après que Luna-25, la première sonde à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976, s'y est écrasée. Chandrayaan-3, lancée il y a six semaines, a été la plus lente fusée à atteindre la Lune. Les missions américaines habitées Apollo des années 1960 et 1970, qui y étaient parvenues en quelques jours.

