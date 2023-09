Nutrition: comment conserver les aliments correctement à la maison?

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition de Binetou Cheikh Seck, diététicienne nutritionniste au Cabinet diététique Nutridéal à Dakar, au Sénégal. Cette semaine, elle nous parle de la conservation des aliments, un sujet essentiel pour la santé toute la famille !

Publicité Lire la suite

Une bonne conservation des aliments permet de limiter les risques d’intoxications alimentaires qui peuvent avoir des conséquences assez graves, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Cela permet également de faire des économies, en évitant de jeter des aliments qui ont été mal conservés.

Quels conseils de base pour utiliser correctement son réfrigérateur ?

Le froid du réfrigérateur ralentit la prolifération de certaines bactéries et donc la dégradation rapide des aliments, à condition de s’assurer que la température du frigo est bien entre 0 et 4 degrés et de ranger les aliments selon le degré de froid des différentes zones du frigo :

Zone la plus froide (1ère étagère) : Viandes, poissons, fruits de mers crus, charcuteries, laitages entamés, les jus de fruits frais, les aliments en cours de décongélation Zone fraîche (2ème étagère) : Plats cuisinés, laitages non entamés, fromage, fruits et légumes cuits, pâtisseries (à consommer avec modération) Bac à légume : Légumes frais Portière : Eau, beurre, œufs et condiments

Y a t-il des précautions particulières à prendre avant de ranger les aliments dans le réfrigérateur ?

Oui. Il faut nettoyer les aliments souillés avant de les ranger au frigo pour éviter qu’ils contaminent les autres (légumes, aliments dont les emballages sont sales etc.). Il faut nettoyer les coulures dans le réfrigérateur au fur et à mesure, laver et désinfecter le réfrigérateur au moins une fois par mois.

En termes de congélation des aliments, quelles sont les règles de base ?

Si on doit congeler les viandes et poissons, cela doit se faire rapidement après l’achat, dans des sachets prévus pour la congélation :

La viande et la volaille doivent se conserver dans les 24 heures après l’abattage

Le poisson dans les 4 heures qui suivent la pêche – en s’assurant que le congélateur est au minimum à -18°C.

Si on veut congeler les restes d’un repas, cela doit se faire dans les 48h qui suivent la cuisson du mets.

Et en ce qui concerne les aliments secs ?

Je conseille de transvider les aliments, qui sont emballés dans des sachets plastiques (mil, farine, arachides etc.), dans des conteneurs en verre à fermeture hermétique, au lieu de les laisser en proie aux insectes une fois que le produit est entamé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne