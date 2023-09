Sport: quelles activités peut-on pratiquer quand on est atteint de drépanocytose?

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il nous parle de la pratique sportive quand on est atteint de drépanocytose, maladie génétique fréquente.

Est-il recommandé de faire du sport quand on souffre de drépanocytose ?

Et bien oui, les bienfaits d’une activité sportive régulière sont désormais reconnus, comme d’ailleurs pour toute maladie chronique. De plus en plus d’études suggèrent qu’une activité physique régulière pourrait réduire le risque de complications chez les personnes présentant une forme plus légère (forme hétérozygote) de la maladie.

La drépanocytose est une maladie héréditaire (probablement première maladie génétique dans le monde) de l’hémoglobine contenue dans les globules rouges.

La pratique d'une activité physique régulière est également fortement recommandée chez le/la jeune drépanocytaire, car elle lui permet d'apprendre à se connaître, à s'adapter progressivement à l'effort, à gérer sa fatigue et son essoufflement dus à son anémie. On sait maintenant qu’une activité physique régulière diminuera la fréquence des crises douloureuses dites « vaso-occlusives » (obstruction de petits vaisseaux sanguins, liés à la faible déformabilité des globules rouges). En revanche, certaines précautions sont à prendre…

Quelles sont ces précautions ?

Certaines précautions sont à prendre afin d'éviter la survenue de crises douloureuses :

Bien s'hydrater avant, pendant et après l'effort

Tenir compte de sa fatigabilité. Par exemple, lors d'une course de longue durée, il vaut mieux respecter son rythme et finir la course plutôt que de vouloir aller trop vite et devoir s'arrêter prématurément.

Penser à changer ses vêtements humides lorsqu'on a transpiré (toujours avoir des vêtements de rechange sur soi).

À la montagne, ne pas aller au-dessus de 1 500 mètres d'altitude en raison du manque d'oxygène

À la piscine, ne se baigner que lorsque l'eau est à moins de 25°C, sortir de l'eau avant d'avoir froid et penser à se sécher immédiatement après le bain.

Ne pas oublier dans le sac de sport : une grande bouteille d'eau une serviette des vêtements de rechange un pull ou un sweat-shirt



On peut faire de la compétition ?

Oui, mais si vous souhaitez faire de la compétition, parlez-en à votre médecin spécialiste de la drépanocytose. Les personnes drépanocytaires peuvent pratiquer quasiment tous les sports sauf ceux avec différence de pression (la plongée sous-marine, le saut en parachute…) ou associés à un stress intense (saut à l'élastique…).

Il faudra également être attentif :

aux sports avec des impulsions répétées sollicitant le système articulaire

aux sports de contact, surtout chez l’enfant, en cas de splénomégalie (grosse rate)

