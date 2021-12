Ski alpin: Goggia triomphe encore en descente à Val d'Isère

Val d'Isère (France) (AFP) – L'Italienne Sofia Goggia a triomphé une nouvelle fois en descente samedi à Val d'Isère, prenant de justesse la tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin à Mikaela Shiffrin, qu'elle affrontera toutefois dès dimanche en Super-G.

"J'avais tellement de pression aujourd'hui. J'ai essayé de la cacher mais je l'ai sentie, parce qu'ici il y avait tellement de concurrence et peu de marge", a déclaré à Rai Sport la Bergamasque, qui empoche sa septième victoire d'affilée en descente.

"Je devais donner quelque chose en plus. Je ne crois pas avoir si bien skié mais cette fois j'y ai mis du coeur", a-t-elle ajouté.

Comme attendu, la championne olympique italienne s'est avérée redoutable sur la piste Oreiller-Killy où son engagement fait merveille: elle y avait déjà décroché six podiums, dont une victoire en descente l'hiver dernier.

Après un début de descente marqué par plusieurs fautes, la Lombarde de 29 ans a réussi à faire la différence grâce à une seconde moitié de course parfaite, qui lui a permis de faire le trou avec ses poursuivantes.

Seule l'Américaine Breezy Johnson, qui a fait la meilleure pointe de vitesse sur la course, s'est approchée du temps de Goggia, à 27/100e.

De quoi se sentir encouragée: "ce ne sont que deux dixièmes (de seconde), je crois que je peux rattraper (Goggia), même si elle skie de manière phénoménale en ce moment", a-t-elle dit.

"Je crois qu'elle sait que ça va être une bataille et qu'il faut qu'elle produise son meilleur ski chaque jour. Si elle se rate (...) j'espère être là pour la doubler", sourit-elle.

L'Autrichienne Mirjam Puchner, à 91/100e, complète le podium.

Autre favorite de la course, la Suissesse Lara Gut-Behrami avait dû déclarer forfait vendredi après avoir été testée positive au Covid-19. Elle va ainsi manquer quatre étapes de Coupe du monde cette année (celles de Val d'Isère et les deux slaloms géants prévus à Courchevel mardi et mercredi prochains).

Côté Françaises, c'est Laura Gauché qui réalise la meilleure performance du jour en se classant 14e, à 1 sec 88.

"J'ai fait plein de fautes, honnêtement je me suis fait de grosses frayeurs, mais je suis très contente", a-t-elle réagi. Romane Miradoli termine 29e, Camille Cerutti 32e et Esther Paslier 34e. Tifany Gauthier, souffrant du genou gauche, n'avait pas pris le départ.

Les regards vont désormais se braquer sur le Super-G prévu dimanche à Val d'Isère, où Goggia et Shiffrin joueront les vedettes et se disputeront la tête du classement général de la Coupe du monde.

Au général, Goggia compte désormais 535 points, 10 de plus que Shiffrin qui a fait l'impasse sur la descente à Val d'Isère mais pourrait rattraper son retard dès dimanche.

L'Américaine avait surpris jeudi en annonçant sa présence sur cette seule course, alors qu'elle avait prévu de faire l'impasse sur l'étape savoyarde, au coeur d'une saison où elle entend conserver sa fraîcheur physique et mentale avant les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

