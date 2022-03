Ski alpin: Kristoffersen lancé vers le globe du slalom à Flachau

Paris (AFP) – Le Norvégien Henrik Kristoffersen, petit prince déchu du ski mondial, retrouve des couleurs en cette fin de saison où il semble foncer vers un 3e petit globe de slalom avec l'avant-dernière course mercredi soir à Flachau (Autriche).

Après un début de saison haletant en slalom où six skieurs différents s'étaient partagés les six premières courses, hérissées d'improbables retournements de situation et d'effondrements des favoris, le Norvégien a apporté un peu de stabilité en dominant les deux courses de Garmisch (Allemagne) il y a dix jours.

"Kristo" avait auparavant terminé 4e des Jeux olympiques de Pékin à 09/100 du podium, 4e à Schladming (Autriche), 3e à Kitzbühel (Autriche) et il s'était effondré en bas de parcours à Wengen (Suisse) alors que la victoire semblait acquise. Il est l'homme le plus régulier entre les piquets serrés depuis janvier.

Au classement, le skieur de 27 ans compte 49 points d'avance sur son jeune compatriote Lucas Braathen et 78 sur l'Allemand Linus Strasser, avant la course nocturne de Flachau et la dernière à Méribel aux finales le 20 mars (la victoire vaut 100 points).

Il semblerait logique que le Norvégien aux 21 victoires en slalom (4e total de l'histoire chez les hommes) glane un 3e petit globe de la spécialité après 2016 et 2020, lui qui a été le seul à dominer l'Autrichien Marcel Hirscher durablement dans la discipline.

Mais le champion au tempérament de feu a connu plusieurs hivers irréguliers depuis 2018 après s'être démarqué par sa précocité au sommet, pointant souvent le matériel comme source de ses problèmes.

En décembre, il s'est séparé de façon brutale du technicien français qui le suivait depuis huit ans.

"J'ai travaillé dur avec mon équipe pour trouver les bons réglages sur mon matériel. On revient de loin (...) les derniers ajustements ont restauré ma confiance et me permettent de skier comme je l'entends", écrivait-il sur son blog avant les JO.

Clément Noël lors du slalom des Jeux olympiques de Pékin le 16 février 2022 à Yanqing Jeff PACHOUD AFP/Archives

Il s'avance donc en favori à Flachau, qui a repris la course annulée à Zagreb en janvier.

Champion olympique en Chine le mois dernier, Clément Noël a retrouvé à Garmisch le quotidien moins brillant de la Coupe du monde avec deux nouvelles sorties de piste, portant son total à quatre en huit départs cet hiver. A lui de retrouver de la stabilité sur le tracé réputé facile de Flachau, pour aborder sereinement les finales en France.

Programme du slalom de Coupe du monde de Flachau (Autriche) le mercredi 9 mars:

Première manche à 17h45

Seconde manche à 20h45

