Ski alpin: le Norvégien Kilde remporte la 1re descente de Kitzbühel devant Clarey

Kitzbühel (Autriche) (AFP) – Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a confirmé vendredi sa forme étincelante en vitesse en remportant la première des deux descentes de Kitzbühel, légèrement écourtée en raison du vent, devant le vétéran français Johan Clarey et l'Autrichien Matthias Mayer.

Au terme d'un effort de 1 min 55 sec 92/100e, le détenteur du gros globe 2020 a devancé de 42/100e Johan Clarey, 41 ans, déjà deuxième et quatrième l'an dernier à Kitzbühel et qui bat son propre record du plus vieux skieur sur un podium de Coupe du monde.

