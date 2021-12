Ski alpin: Paris règne à domicile, Odermatt toujours plus fort à Bormio

Bormio (Italie) (AFP) – Partis l'un après l'autre, le Suisse Marco Odermatt et l'Italien Dominik Paris ont offert un superbe duel sur la redoutée descente de Bormio (Italie) mardi: Paris a décroché une 6e victoire sur "sa" piste, Odermatt un brillant premier podium dans la discipline.

Pas encore de Top 3 cette saison? Pas de problème pour Dominik Paris, le colosse italien attendait tout simplement son heure et sa course, la descente de Bormio, sur la "Stelvio", glacée et terriblement exigeante.

Il a décroché mardi sa 6e victoire en descente dans la station lombarde (après 2012, 2017, 2018 deux fois et 2019). Aucun autre skieur n'a réussi à gagner autant de fois une seule descente.

Depuis 2012, Paris a gagné à chaque fois qu'il s'est aligné sur cette course sauf l'an passé (4e) pour sa reprise quelques mois après une rupture d'un ligament croisé du genou droit.

C'est la 16e victoire en descente de Coupe du monde pour l'Italien de 32 ans, le 4e skieur le plus victorieux dans la discipline après l'Autrichien Franz Klammer (25), le Suisse Peter Müller (19) et l'Autrichien Stephan Eberharter (18).

286 points d'avance

Superbement posé sur ses skis malgré la difficulté de la piste, Paris a directement suivi au départ le Suisse Marco Odermatt, auteur d'un passage sensationnel pour finir 2e à 24/100.

Le Suisse Marco Odermatt lors de la descente de Bormio, le 28 décembre 2021 Fabrice COFFRINI AFP

Plus fin, plus léger, le jeune Suisse (24 ans) s'est débattu en prenant tous les risques pour signer au final son premier podium en descente et mettre une claque à la plupart des spécialistes.

Éblouissant en ce début de saison, il signe un 7e podium en 10 courses après ceux réussis en géant (quatre podiums, trois victoires) et en super-G (deux podiums, une victoire).

"J'adore la descente, c'est facile à skier car je n'ai aucune pression. J'aime cette sensation, j'ai eu une belle journée de ski. Ca a été très bosselé, nos sensations sont moyennes mais j'ai su prendre tous les risques", a-t-il apprécié au micro d'Eurosport.

A ce rythme, aucun skieur ne peut prétendre le gêner pour le classement général de la Coupe du monde. Dauphin d'Alexis Pinturault au printemps, Odermatt compte désormais 286 points de plus que l'Autrichien Matthias Mayer, seulement 12e mardi.

Mauvaise nouvelle pour ses adversaires, il s'annonce comme le grand favori des deux super-G de Bormio mercredi et jeudi.

Derrière lui, son compatriote Niels Hintermann a pris la 3e place du jour à 80/100, un nouveau podium alors qu'il était déjà 3e sur la descente de Val Gardena le 18 décembre.

Les Français n'ont pas brillé sur la Stelvio. Johan Clarey a pris la 11e place à 1 sec 36, Matthieu Bailet la 14e à 1 sec 63 et Blaise Giezendanner la 26e à 2 sec 64.

