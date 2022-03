Ski alpin: Shiffrin se rate à Are, Vlhova en profite à moitié

Åre (Suède) (AFP) – Seulement 9e du slalom d'Are (Suède) samedi, Mikaela Shiffrin a laissé une énorme opportunité à sa rivale Petra Vlhova, finalement 4e, qui grignote des points au classement général. L'Autrichienne Katharina Liensberger a gagné, profitant de cette contre-performance rarissime des deux meilleures skieuses du monde.

La championne du monde a devancé la Norvégienne Mina Fürst Holtmann de 16/100 et la Suissesse Michelle Gisin de 23/100.

Un podium de slalom de Coupe du monde sans Shiffrin ni Vlhova, cela n'était plus arrivé depuis plus de six ans et Flachau (Autriche) en janvier 2016, soit une série dingue de 53 courses qui s'interrompt.

Plus inquiétant pour Shiffrin, sa 9e place est survenue sans commettre d'énorme faute, à cause d'une deuxième manche complètement ratée (24e temps). Hormis trois sorties de piste, c'est son plus mauvais résultat en slalom sur le circuit mondial depuis novembre 2014 (11e à Levi en Finlande).

L'Américaine de 26 ans continue son hiver solide, mais avec quelques trous d'air. Forte de douze podiums dont quatre victoires sur le circuit mondial, elle s'était manquée aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier, repartant sans aucune médaille et avec trois sorties de piste étonnantes en six courses.

Shiffrin avait relevé la tête après la Chine avec deux podiums, en super-G à Lenzerheide (2e) puis vendredi en géant à Are (3e), mais a laissé l'opportunité à Vlhova, vainqueure vendredi du géant, de se rapprocher au général alors qu'elle avait fait l'écart.

Le triple vainqueure du gros globe (de 2017 à 2019) ne compte plus que 56 points d'avance sur la tenante du titre slovaque. Il reste quatre courses à disputer (une descente, un super-G, un slalom, un géant) la semaine prochaine lors des finales de Courchevel et Méribel, pour un suspense entier.

Le globe de slalom était déjà joué avant la course de samedi, acquis pour Petra Vlhova.

Devant, Liensberger a profité de la faillite des favorites pour retrouver la victoire pour la première fois cette saison, dans la station où elle avait décroché le premier succès de sa carrière en Coupe du monde l'hiver dernier.

La Slovaque Petra Vlhova dans l'aire d'arrivée à l'issue de la seconde manche de slalom d'Are, le 12 mars 2022 Pontus LUNDAHL TT News Agency/AFP

Pour Holtmann, c'est à 26 ans seulement le 2e podium individuel de sa carrière après sa 2e place sur le géant de Courchevel en décembre 2019.

La Française Nastasia Noens a terminé 22e, elle est qualifiée pour le slalom des finales dans une semaine.

