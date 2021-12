Ski alpin: Worley gagne à Lienz, lancée vers les JO

Lienz (Autriche) (AFP) – En grande forme, Tessa Worley a remporté le géant de Coupe du monde de Lienz (Autriche) mardi, la 15e victoire de sa carrière, devant la Slovaque Petra Vlhova et la Suédoise Sara Hector, à un peu plus d'un mois des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février)

Worley a décroché sa première victoire de la saison en l'absence notamment de l'Américaine Mikaela Shiffrin et de la Suissesse Lara Gut-Behrami, positives au Covid-19, alors que les cas se multiplient sur le circuit féminin.

Meilleur temps de la première manche, la Française a su déjouer les pièges du second tracé (4e temps) disputé entre ombre et lumière pour conserver 30/100 d'avance sur Vlhova et 38/100 d'avance sur Hector.

Huitième à Sölden (Autriche) fin octobre, 5e puis 4e à Courchevel la semaine dernière, la Bornandine monte en puissance cette saison en géant et a fait parler sa science de la discipline pour remporter sa première course depuis Kronplatz (Italie) en janvier.

La Française Tessa Worley célèbre sur le podium sa victoire dans le géant de Bormio, le 28 décembre 2021 Dominik ANGERER APA/AFP

Double championne du monde de la spécialité, Worley a pu montrer sa condition avant de disputer a priori dans un peu plus d'un mois ses 3es Jeux olympiques, où elle n'a jamais décroché de médaille.

Avec 15 succès en géant de Coupe du monde, treize ans après le premier à Aspen (Etats-Unis) en novembre 2008, Worley est la 3e skieuse la plus victorieuse de l'histoire de la discipline derrière la Suissesse Vreni Schneider (20) et l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (16).

En plus de slalomer entre les portes, les skieuses doivent esquiver en ce moment le Covid-19, alors que les cas se multiplient sur le circuit depuis quelques semaines.

La championne du monde en titre de géant Lara Gut-Behrami est absente depuis l'étape de Val d'Isère, et la championne olympique américaine Mikaela Shiffrin a annoncé lundi avoir été testée positive. La Polonaise Maryna Gasienica-Daniel, N.7 mondiale avant la course, a aussi annoncé lundi être touchée alors que la Néo-Zélandaise Alice Robinson (sortie de piste) et l'Autrichienne Katharina Liensberger (25e) effectuaient leur retour mardi.

Shiffrin conserve malgré tout la tête du classement général 93 points devant l'Italienne Sofia Goggia, 12e mardi.

