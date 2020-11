Basket: Boulogne-Levallois s'adjuge le derby francilien contre Nanterre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois se sont adjugés le derby francilien contre Nanterre 73 à 67, dimanche soir à domicile mais sans spectateur, et renforcent leur 2e place au classement du Championnat de France messieurs de basket.

Boulogne-Levallois est la première équipe d'Elite avec six victoires au compteur, et ne s'est inclinée qu'une seule fois cette saison, battue il y a huit jours par Bourg-en-Bresse (79-76), le seul club encore invaincu (4 victoires) dans le championnat.

Dans les dernières minutes du match, les Nanterriens ont été dominés au rebond et ont perdu de nombreuses balles pour tenter de recoller à Boulogne-Levallois, qui avait pris six points d'avance (67-61).

Les joueurs de Pascal Donnadieu sont revenus à quatre points dans la dernière minute (67-63) mais le rebond offensif d'Assem Marei (17 points et 11 rebonds au total) et les deux points inscrits dans la foulée ont tué tout suspense.

Le début de saison d'Elite est très fortement perturbé par la pandémie de Covid-19, et le Championnat de France avance au ralenti depuis l'instauration d'un nouveau confinement (30 octobre à minuit) car, pour de nombreux clubs, évoluer à huis clos se fait à perte. En novembre, il n'y a eu que six matches d'Elite qui se sont déroulés.

Trois joueurs présents sur le parquet de Levallois --David Michineau et Lahaou Konaté pour les Metropolitans 92 et Isaïa Cordinier pour Nanterre-- ainsi que l'entraîneur de Nanterre Pascal Donnadieu, prendront la direction de Pau pour le rassemblement de l'équipe de France et les deux matches de qualification pour l'Euro-2022 contre la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans une semaine.

