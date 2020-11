MotoGP: après une saison folle, le retour à la norme en 2021?

Publicité Lire la suite

Portimao (Portugal) (AFP)

Un champion, Joan Mir, que personne n'attendait, des Suzuki retrouvées, neuf vainqueurs en 14 courses et cinq pilotes vainqueurs de leur première course, le Championnat MotoGP, clos dimanche, s'est révélé fou et augure d'une édition 2021 très ouverte.

Chamboulée par le nouveau coronavirus, la saison a démarré en juillet au lieu de mars, un quart des courses ont été annulées et celles qui sont restées au calendrier ont toutes eu lieu en Europe, plusieurs sur les mêmes circuits.

Pour couronner le tout, Marc Marquez n'était pas là. Blessé lors de la première course à Jerez, le sextuple champion du monde espagnol et tenant du titre n'est jamais revenu en course après une tentative de reprendre le guidon, sans doute trop tôt.

Son retour l'an prochain n'est pas encore certain.

"Je ne suis pas docteur et je n'ai pas de boule de cristal. Nous espérons seulement qu'il se rétablira. Mais cela a été un processus plus long que nous le pensions", a concédé le patron de son écurie Honda, Alberto Puig, en marge du dernier Grand Prix de la saison au Portugal.

Marquez aura 28 ans la saison prochaine et espère encore pouvoir remporter de nombreux titres. Mais les contraintes exercées par les surpuissantes MotoGP sont telles que son humérus droit fracturé devra être rétabli à 100% pour lui permettre de courir avec tous ses moyens.

- Jeunes loups -

En attendant le retour du chat, les souris ont dansé. D'abord Fabio Quartararo, le pilote français de 21 ans, révélation de la saison 2019.

Vainqueur des deux premières manches en juillet -- et par la même occasion de ses premières courses en MotoGP-- il semblait pouvoir viser le titre. Mais une fin de saison catastrophique, largement imputée aux faiblesses de sa Yamaha, a permis à l'Espagnol Joan Mir de profiter de la forme retrouvée de sa Suzuki pour ceindre la couronne.

Le jeune Majorquin de 23 ans a répété toute la saison qu'il ne voulait pas penser au titre avant d'avoir remporté sa première victoire en catégorie reine. Il a finalement fait les deux, s'emparant du titre tout en gagnant pour la première fois lors de l'avant-dernière épreuve.

Du coup, toutes les cartes sont rebattues pour la saison prochaine.

D'un côté, un Marquez incertain, une Honda qu'il semble être le seul capable de mener à la victoire, des Yamaha difficiles à mettre au point, des Ducati irrégulières, malgré le titre constructeur remporté dimanche par la marque italienne.

De l'autre, une bande de jeunes loups installée sur le devant de la scène, des Suzuki très rapides et des KTM enfin victorieuses (à trois reprises cette saison).

La capacité de Yamaha à redresser la barre est une grande inconnue. La machine de 2020 s'est révélée très difficile à mettre au point, pénalisant les pilotes d'usine Valentino Rossi et Maverick Vinales mais aussi Fabio Quartararo qui en bénéficiait, même s'il s'alignait avec l'écurie satellite SRT.

- Talon d'Achille -

Son équipier, l'Italien Franco Morbidelli, avait lui la moto 2019 et en a fait excellent usage puisqu'il termine dauphin de Mir au championnat.

La marque aux diapasons a été handicapée par des soupapes fragiles modifiées sans toutes les autorisations nécessaires, ce qui lui a valu d'écoper d'une pénalité de 50 points au championnat constructeurs.

"Cela a été notre talon d'Achille toute l'année", a révélé Lin Jarvis, le responsable de l'équipe japonaise. "Et nous devons utiliser le même moteur en 2021, alors il faudra attendre 2022 pour faire des changements en profondeur. En attendant, nous manquons de puissance", a-t-il fait observer à Portimao.

La tâche de Vinales et de Quartararo, qui rejoint l'an prochain l'écurie d'usine, va donc être difficile. Valentino Rossi, qui permute avec le jeune Français chez SRT, regrette peut-être d'avoir tant insisté pour y garder une machine dernier cri.

"Je serai autant impliqué dans la mise au point que cette année. Mais il faudrait d'abord savoir si j'étais vraiment impliqué cette année... Les Japonais écoutent les pilotes mais font ensuite ce qu'ils veulent", a ironisé la légende italienne, sept fois champion du monde en catégorie reine.

A 41 ans, il n'a pas toujours pas l'intention d'arrêter de piloter. Mais, pour la première fois depuis 2000, il n'a pas terminé dans les 7 premiers du championnat avec une lointaine 15e place après avoir manqué deux courses pour cause de Covid-19.

