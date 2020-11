Rugby championship: l'Argentine contrarie les plans de l'Australie

Publicité Lire la suite

Newcastle (Australie) (AFP)

Une victoire et l'Australie prenait seule la tête du Rugby Championship. Mais sur leurs terres de Newcastle, les Wallabies ont dû se contenter d'un nul (15-15) samedi face à de valeureux Argentins, encore solides à défaut d'être brillants, une semaine après leur exploit face à la Nouvelle-Zélande.

Au bout de quatre journées, les Pumas comptent six points, autant que les All Blacks et les Wallabies, dans la prestigieuse compétition de l'hémisphère Sud, privée cette année de son tenant du titre, l'Afrique du Sud, forfait.

Mais à la différence des deux géants, l'Argentine a un match en moins et est la seule équipe invaincue. Qui aurait cru cela possible avant le tournoi?

Les Argentins n'avaient pas joué depuis la Coupe du monde 2019 avant de faire chuter pour la première fois de leur histoire les All Blacks (25-15) à Sydney samedi dernier. Et leur préparation avait, elle, été contrariée par une succession de cas de contamination au Covid-19.

Mais, samedi, devant plusieurs milliers de spectateurs australiens, les hommes de Mario Ledesma ont encore fait preuve d'une admirable résilience dans un match dénué d'essai et émaillé de plusieurs accrochages entre joueurs.

Ni la sortie au quart d'heure de jeu de l'ailier du Racing 92 Juan Imhoff, touché au niveau de la cuisse gauche, ni, surtout, le carton jaune infligé au retour des vestiaires au talonneur Julian Montoya, n'ont semblé les désarçonner.

Les Argentins, qui bénéficient des conseils de l'ex-sélectionneur des Wallabies Michael Cheika, ont remonté un handicap de neuf points (15-6) en seconde période. C'est l'ouvreur du Stade français Nicolas Sanchez qui a, encore, inscrit la totalité des points de son équipe.

Les Australiens, qui avaient aussi battu les All Blacks (24-22) lors de leur dernière sortie, ont été dominants en première période autant territorialement que ballon en main et ont acculé les Pumas dans leur moitié de terrain. Mais ils se sont vus refuser deux essais.

Sur le premier (15), un coup de pied rasant dans l'axe de Hunter Paisami a trouvé Jordan Petaia mais le centre de 20 ans a mis le pied sur la ligne au moment d'aplatir. Marika Koroibete a ensuite aplati en coin peu avant la pause (40) mais la dernière passe vers l'ailier australien paraissait être en-avant.

- Hodge rate une balle de match -

Les Pumas ont continué d'opposer une défense de fer aux doubles vainqueurs de la Coupe du monde (1991, 1999) et ont progressivement refait leur retard en seconde période en les poussant à commettre des erreurs, leur posant notamment des problèmes sur les touches.

La rencontre aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre en fin de partie, l'ouvreur Reece Hodge, impeccable jusque-là, concédant alors son premier échec devant les perches.

Et l'Argentine a failli voir une ultime percée être récompensée par un essai mais Jake Gordon s'est emparé du ballon in extremis.

Les Wallabies restaient sur deux victoires face aux Pumas qui confirment leurs bonnes dispositions.

Samedi prochain, lors de l'avant-dernière journée, ils se frotteront de nouveau aux All Blacks qui tenteront de laver l'affront de Sydney.

Déjà défaits par les Wallabies auparavant, Sam Cane et ses partenaires restent sur deux défaites consécutives. Du jamais vu depuis 2011 pour la nation-phare du rugby mondial, trois fois lauréate de la Coupe du monde.

