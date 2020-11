Rugby: les Bleus exorcisent les démons de Murrayfield

Publicité Lire la suite

Édimbourg (AFP)

Le XV a pris une revanche: huit mois après leur défaite dans le Tournoi, les Bleus sont allés battre l’Écosse (22-15) à Édimbourg, pour la première fois en six ans, avec un Virimi Vakatawa décisif dimanche à l'occasion de la Coupe d'automne des nations.

Pour percer le coffre-fort du XV du Chardon, réputé pour sa défense incessante, la solution est venue du centre du Racing 92 Vakatawa auteur du seul essai dans la fraîcheur humide du stade de Murrayfield.

L'arrière toulousain Thomas Ramos, titularisé en remplacement d'Anthony Bouthier, blessé, a fait le job au pied (14 points) pour apporter sa pierre à un édifice que le XV de France a patiemment construit.

Les Français joueront un dernier match de poule samedi contre l'Italie au Stade de France avec pour enjeu la première place afin d'accéder à la finale... très probablement face à l'Angleterre à Twickenham. Mais ce sera avec une équipe renouvelée. Le groupe France habituel a atteint la limite des trois feuilles de match acceptée par les clubs.

"C'est bien de finir sur une victoire. C'était une année 2020 magnifique", a souligné le capitaine Charles Ollivon au micro de France 2.

Avec cette victoire, les Bleus sont pour l'instant premiers mais l'annulation du match entre Fidji et Écosse le weekend prochain devrait permettre à l’Écosse de monter à 10 points, soit virtuellement un d'avance sur la France avant le duel contre l'Italie.

Depuis le début de l'automne, Ollivon et ses partenaires ont donc réalisé un sans-faute, avec trois succès sur le terrain, contre le pays de Galles en préparation (38-21), l'Irlande (35-27) lors du Tournoi des six nations et donc l’Écosse où ils étaient tombés de leur piédestal l'hiver dernier.

Le rêve de grand chelem dans le Tournoi s'était évaporé devant la fougue du XV du Chardon (28-17). Les Bleus avaient pourtant gagné leurs trois premiers match contre l'Angleterre, l'Italie et au pays de galles.

- L'éclaircie Vakatawa -

Mais des aléas avait enrayé cette belle mécanique. Pépin physique du talonneur Camille Chat à l'échauffement, carton jaune rapide pour le troisième ligne François Cros, commotion au bout de huit minutes pour l'ouvreur Romain Ntamack et carton rouge avant la pause pour le pilier droit Mohamed Haouas, coupable d'un coup de poing au visage de Jamie Ritchie...

Cette fois-ci, pas de désagréments de ce genre mais une équipe de France qui évoluait sans l'ouvreur Romain Ntamack, blessé, et avec un XV de départ renouvelé à plus de 50% (huit changements) par rapport à son dernier match, contre l'Irlande.

Le sélectionneur Fabien Galthié avait voulu récompenser les habituels remplaçants avant de se séparer de son équipe-type.

Mais c'est un titulaire indiscutable, Vakatawa, qui a offert une éclaircie en inscrivant le seul essai de la partie, après une première période serrée (12-12), marquée par la réussite de Ramos devant les perches et un joli drop plein axe de Matthieu Jalibert, qui remplaçait Ntamack.

- Hogg rate une pénaltouche -

A la suite d'une bonne combinaison en sortie de mêlée, Vakatawa a résisté à la défense du capitaine écossais Stuart Hogg. Il avait échoué à quelques centimètres de la zone d'en-but en toute fin de première période.

Les rentrées de la première ligne habituelle composée de Cyril Baille, Julien Marchand et Haouas après 50 minutes de jeu ont permis aux habituels "finisseurs" Jean-Baptiste Gros, Chat et Demba Bamba de souffler après un âpre combat avec le pack écossais.

Mais les Bleus ont souffert jusqu'au bout. Ils ont toutefois tenu bon pour anéantir les effets d'une touche écossaise, à 5 mètre de l'en-but, à cinq minutes de la fin. Ramos a eu l'occasion de mettre les siens hors de portée mais a concédé son premier échec devant les poteaux, à 54 m néanmoins.

Dans les derniers instants, Hogg a raté une pénaltouche qui aurait pu octroyer une occasion à son équipe d'inscrire un essai et de revenir à égalité. Ouf!

Privée de grand chelem, la France a rendu la pareille à l'Ecosse, en l'empêchant de signer une sixième victoire d'affilée et d'égaler son record personnel établi la dernière fois en 1990.

© 2020 AFP