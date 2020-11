Tennis: Medvedev sacré au Masters ATP en battant Thiem 4-6, 7-6 (7/2), 6-4

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Le Russe Daniil Medvedev (N.4 mondial) a remporté à 24 ans le premier Masters de sa carrière, dimanche à Londres, en dominant 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 l'Autrichien Dominic Thiem (N.3), déjà finaliste l'an dernier.

Au terme de la finale la plus longue de l'histoire depuis qu'elle se joue au meilleur des trois sets (2h42), Medvedev, qui avait gagné le Masters 1000 de Paris Bercy il y a deux semaines et qui a battu Novak Djokovic (N.1) en poule et Rafael Nadal (N.2) en demi-finale, est devenu le deuxième Russe à remporter ce tournoi après Nikolai Davydenko en 2009.

