Trophée Jules Verne: les deux bateaux géants sont partis chasser le record

Le navigateur Thomas Coville (d) et son équipage, à bord du multicoques "Sodebo", le 6 octobre 2020 au large des côtes de Lorient, lors d'une sortie en guise de préparation pour le Trophée Jules Verne

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les deux maxi-trimarans volants, celui de Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) et celui de Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), sont partis à une demi-heure d'intervalle dans la nuit de mardi à mercredi en quête du record du tour du monde en équipage (Trophée Jules Verne).

Les deux multicoques de dernière génération ont dans leur viseur les 40 jours et 23 heures de Francis Joyon et ses 5 hommes d'équipage établis en janvier 2017 (Idec Sport), soit le record absolu autour de la planète.

Coville et ses 7 membres d'équipage (François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel, Matthieu Vandame) ont été les premiers à partir.

Ils ont passé la ligne au large d'Ouessant (Finistère) à 02h55 heure française (01h55 GMT).

Le duo Cammas-Caudrelier et leurs 4 équipiers (Yann Riou, Erwan Israël, Morgan Lagravière et David Boileau) ont suivi à 3h26 (2h26 GMT).

Le Trophée Jules Verne consiste à couper la ligne de départ définie par une ligne reliant le phare du Créac'h sur l'île d'Ouessant et le Phare du Cap Lizard, faire le tour du monde en laissant à bâbord le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn et recouper la ligne au large d'Ouessant en sens inverse.

© 2020 AFP