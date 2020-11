Ligue Europa: Nice sombre contre le Slavia Prague et peut dire adieu à l'Europe

Publicité Lire la suite

Nice (AFP)

Une nouvelle fois battu par le Slavia Prague (3-1 après le 3-2 du match aller), Nice a quasiment été éliminé de la Ligue Europa, après cette 4e journée du groupe C.

Pour se qualifier, Nice, trois points au compteur, devra désormais réaliser un miracle. Lors de la prochaine journée, l'équipe de Patrick Vieira devra battre le Bayer Leverkusen par un meilleur score que le défaite concédée à l'aller en Allemagne (6-2 !). Puis, pour l'ultime rencontre, il faudra s'imposer face au club israélien de Beer-Sheva et espérer que Leverkusen s'incline face au Slavia Prague...

Mais ce scénario est improbable. Car le Gym ne semble absolument pas en état pour réaliser ce type d'exploit ! Actuellement, tous ses adversaires le dominent.

Après le match aller à Prague, quatorze membres du groupe professionnel ont été touchés par le Covid-19. Et si Vieira a assuré qu'il ne fallait pas évoquer un éventuel déficit physique, ses hommes n'ont pas été à la hauteur à ce niveau. Mais pas uniquement...

Si Nice n'avait plus joué en compétition depuis 18 jours, si Kasper Dolberg a dû déclarer forfait, si le néo-capitaine, Pierre Lees-Melou, a été laissé sur le banc, l'équipe de la Côte d'Azur a été battue par plus fort qu'elle.

Encore une fois en Coupe d'Europe, le Gym est mal entré dans la rencontre. A ce niveau, ça ne pardonne pas.

Après deux corners concédés, quelques largesses défensives et un dégagement niçois non maîtrisé, le milieu tchèque Ondrej Lingr a mystifié tout le monde avec une frappe lointaine de l'extérieur du droit en pleine lucarne de Walter Benitez (0-1, 15e).

Afin de rester en vie dans la compétition, les hommes de Vieira ont passé la première période à courir après le score. En vain...

- Troisième défaite consécutive -

Servi par Myziane Maolida, Alexis Claude-Maurice a bien trouvé le poteau (20e), mais c'est la seule fois où la défense tchèque a été prise en défaut avant la pause.

Pire, l'attaquant nigérian de Prague, Peter Olayinka, aurait pu doubler la mise mais il était trop excentré pour marquer après avoir passé Benitez (23e). Puis, Jordan Lotomba a effectué une défense de haut vol devant Jan Kuchta (40e).

Certes, après la pause, les Aiglons ont poussé. Après une frappe de Jeff Reine-Adélaïde déviée par le gardien Ondrej Kolar sur son poteau droit (48e), ils ont même été récompensés: Youcef Atal a devancé le gardien et sa frappe sur le poteau a été reprise par Amine Gouiri, pour son 4e but européen de la saison (1-1, 61e).

Mais il était écrit que Nice était fragile. Trop fragile. Le Slavia a remis les gaz une première fois: Benitez a été énorme sur la tête de Oleyinka (62e). Deux minutes plus tard, sur corner, il a dû s'incliner devant le Nigérian et sa tête victorieuse (1-2, 64e).

Les espoirs niçois ont vécu trois minutes... Les Rouge et Noir n'ont pas pu revenir. Et le but de Abdallah Sima (1-3, 75e), idéalement servi par Tomas Holes, a récompensé la meilleure équipe.

Nice enchaîne ainsi une troisième défaite consécutive et devra impérativement réagir dimanche, encore à domicile mais en championnat cette fois, contre Dijon, dernier de Ligue 1.

