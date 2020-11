Rugby Championship: Quand les All Blacks broient du noir

Les Néo-Zélandais Anton Lienert-Brown (c) et Tyrel Lomax tentent de plaquer l'Argentin Santiago Carreras, lors de leur match de Rugby Championship, le 14 novembre 2020 à Sydney

Publicité Lire la suite

Newcastle (Australie) (AFP)

Noir c'est noir pour les All Blacks: battue deux fois de rang, la Nouvelle-Zélande doit retrouver son éclat face à l'Argentine samedi (8h45 GMT) à Newcastle (Australie), sous peine de dire adieu au titre lors du Rugby Championship.

"Tout simplement horrible", "spectacle d'horreur", "honte à l'héritage des All Blacks"... Les médias néo-zélandais n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère après la défaite de leur équipe nationale le 14 novembre face à l'Argentine (25-15).

Jamais encore les triples champions du monde n'avaient chuté devant les Pumas, devenus la septième sélection de l'histoire à leur faire mordre la poussière.

Dans un pays où le rugby est roi, cette deuxième défaite de rang, après celle subie face à l'éternel rival australien (24-22 le 7 novembre), a fait l'effet d'un séisme et suscité les commentaires acides de certains supporters.

Le capitaine Sam Cane est monté au créneau pour tenter de mettre fin à la tempête. "Je pense que nous avons des fans incroyables, mais nous en avons aussi des très brutaux", a dit le troisième ligne de 28 ans, conscient que seul un réveil du volcan néo-zélandais peut éteindre les "commentaires haineux et irrespectueux".

Sur le plan comptable, les All Blacks sont obligés de gagner à Newcastle pour ne pas voir le trophée, cédé en 2019 à l'Afrique du Sud (forfait cette année) leur filer entre les doigts, tout comme la dernière Coupe du monde.

Le sélectionneur Ian Foster, qui a succédé à Steve Hansen après le Mondial en novembre, joue gros. Son bilan jusqu'ici, avec deux victoires seulement en cinq matches, en fait une cible.

Les All Blacks ont surtout concédé deux défaites d'affilée, chose qui ne leur était plus arrivée depuis 2011. Et trois défaites alors? Il faut remonter à 1998 pour retrouver la trace d'une telle spirale négative. Pire, puisqu'ils avaient alors enregistré cinq revers de suite: trois face aux Wallabies et deux face aux Springboks.

- Plus de discipline -

Pour éviter toute nouvelle déconvenue, la sélection océanienne a mis l'accent sur l'entraînement mental, a souligné l'entraîneur adjoint John Plumtree, conscient comme le reste du staff que l'indiscipline, avec 26 pénalités concédées en deux rencontres, a plombé les joueurs.

"Fozzie (Foster) a travaillé dur pour proposer des exercices créatifs, lors desquels les joueurs pourraient être un peu excédés par certaines de ses décisions, en particulier sur l'arbitrage", a expliqué Plumtree.

Pour l'arrière ou ouvreur Beauden Barrett, "tout commence par la discipline".

"C'est comme une compétence ou un entraînement physique: nous devons aussi entraîner notre cerveau", a insisté le meilleur joueur du monde des années 2016 et 2017.

A Sydney, la Nouvelle-Zélande était à court d'arguments face à une défense argentine en béton et le festival de l'ouvreur Nicolas Sanchez, auteur de l'intégralité des points de son équipe.

- Hommage à Maradona -

"Sous la pression, nous nous sommes un peu laissés aveugler et nous avons essayé de nous frayer un chemin en portant le ballon - cela n'a pas fonctionné contre une défense argentine exceptionnelle", a admis Foster à la radio néo-zélandaise Newstalk ZB.

Pour Gonzalo Quesada, ancien international argentin et ex-membre du staff des Pumas, "les Blacks vont certainement obliger l'Argentine à s'exposer un peu plus, à avoir davantage le ballon", pour faire en sorte que la possession soit plus équilibrée.

"Ils voudront mettre sous pression les Pumas pour leur faire commettre des erreurs et ainsi profiter des ballons de turnover ou des fautes", poursuit l'actuel coach du Stade français, interrogé par l'AFP.

Le sélectionneur argentin, Mario Ledesma, a lui changé dix joueurs de son XV par rapport au duel face à l'Australie et prévenu que son équipe rendrait hommage avant ou après le match à la légende du football mondial Diego Maradona, décédée mercredi à 60 ans.

"Il était un exemple de la façon dont on doit jouer pour ce maillot (argentin)", a affirmé le coach des Pumas, qui rêve d'un nouvel exploit.

© 2020 AFP