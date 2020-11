L1: à Marseille, la tenaille Sanson-Rongier moins mordante

Les joueurs de l'OM Valère Germain (g), Valentin Rongier (c) et Morgan Sanson à l'entraînement le 24 novembre 2020 à Marseille

Marseille (AFP)

Saignante la saison dernière, la paire de milieux marseillais Morgan Sanson-Valentin Rongier mord moins. La venue de Nantes, une équipe qu'ils connaissent bien, peut les relancer, samedi (17h00) pour la 12e journée de Ligue 1.

Humilié et déjà éliminé en Ligue des champions (zéro point, zéro but), l'Olympique de Marseille a besoin de toute l'efficacité de son duo pour poursuivre sa série en championnat, très bonne, elle, en revanche.

S'ils remportaient une quatrième victoire de rang en L1, les Marseillais soigneraient leur confiance, blessée par le désastre européen.

Les "Canaris", en petite forme, sont peut-être un bon adversaire pour se relancer, même si l'entraîneur André Villas-Boas rappelle qu'ils restent sur deux victoires au Vélodrome.

Le duo en tout cas connaît bien cet adversaire.

Sanson, fatigué et qui pourrait commencer sur le banc, a déjà marqué deux fois contre le FC Nantes les saisons passées. Quant à Rongier, il connaît par cœur le club pour avoir été formé à La Jonelière.

Mais pour étouffer les Canaris, il leur faudra faire mieux que depuis le début de saison.

"On est à l'image de l'équipe, individuellement on est tous moins performants", estime Rongier, admettant la critique.

- "Et on se retrouve éliminés..."

La saison passée, la deuxième place doit notamment à l'efficacité de ce duo à la récupération, deux "dogues" harceleurs et premiers relanceurs.

"Il faudrait arriver à la retrouver (l'efficacité, NDLR), mais en 4-3-3, où les relayeurs peuvent presser plus haut", poursuit l'ex-Nantais.

L'an passé, "il y a beaucoup de matches qu'on a dominés grâce à notre pressing, on récupérait très haut", ajoute Rongier, avant de proposer une explication.

"Mais les équipes le savent, elles ont mis des tactiques en place, de longs ballons des défenseurs pour les attaquants et des joueurs qui montent pour jouer les deuxièmes ballons. Et Morgan et moi on se retrouve éliminés."

Le problème n'est pas physique. "Les stats des courses à haute intensité sont quasiment identiques à celles de la saison dernière, je vous assure", plaide Rongier.

Est-il tactique? Ancien entraîneur de Sanson à Montpellier pendant deux ans, Jacques Bayle, adjoint de Rolland Courbis, estime que sa meilleure place est à droite.

"De là, il sait faire le fameux centre en retrait qui casse tout, c'était son truc, à Montpellier", explique Bayle à l'AFP. "Je trouve qu'il ne progresse pas", regrette l'ancien technicien héraultais.

"Sa qualité première, c'est l'orientation dos au jeu. Avec son contrôle +inter-exter+, son geste pour repartir de l'avant, or je ne l'ai vu faire ce geste qu'une seule fois contre Porto", se désole Bayle.

- Sanson "gros moteur" -

"S'il on était à l'école, je dirais: +Insuffisant+, j'attends autre chose de Morgan", poursuit-il.

Mais "AVB" n'est pas d'accord. "Milieu gauche dans un 4-3-3 c'est sa position préférée, pour repiquer à l'intérieur sur son pied droit", corrige-t-il.

Il peut aussi, en cours de match, faire monter Sanson derrière l'attaquant, "pour les combinaisons, les deuxièmes ballons", détaille Villas-Boas, "il a un timing excellent pour ça".

Le Portugais ne s'inquiète pas, Sanson "était un joueur très important la saison dernière, mais il n'a pas encore démarré comme il veut la saison".

"Morgie" a réussi 2 buts et 2 passes décisives, et ses réalisations sont précieuses: le but de l'égalisation à la dernière seconde contre Metz (1-1) et celui de la dernière victoire de l'OM, à Strasbourg (1-0), d'une belle volée.

Un peu fiévreux jeudi -- mais le test Covid-19 est négatif --, il est resté au repos vendredi, même si la fièvre est retombée.

Sanson a aussi besoin de beaucoup d'entraînement athlétique, plus que la moyenne, il s'en était ouvert à AVB pour pouvoir faire du rab.

"C'est un diesel, explique l'adjoint de Courbis, il a besoin de beaucoup emmagasiner de courses pour se sentir bien".

Sanson, "c'est un gros moteur, qui ne s'arrête jamais, et qui sait casser les lignes. Il est comme Bernard Bosquier, Didier Couécou ou Marcel Dib, dans le passé à l'OM: un mec à qui tu peux toujours donner le ballon. Et quand Sanson va bien, conclut Bayle, ça fait du bien à toute l'équipe".

