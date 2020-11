Mondial de breaking: Shigekix et Kastet sacrés

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

A tout juste 18 ans, le Japonais Shigekix a remporté sa première finale mondiale alors que la Russe Kastet, 22 ans, a conservé sa couronne après avoir livré des performances époustouflantes lors du plus grand rendez-vous de breaking, danse de la culture hip-hop qui doit devenir olympique en 2024.

La grande finale mondiale, le RedBull BC One, s'est tenue samedi soir à Salzbourg (Autriche), à huis-clos en raison de la crise sanitaire. Elle a réuni, sur invitation, huit des meilleurs B-Boys et huit des meilleures B-Girls (nom des performeurs de breaking) de la planète.

Chez les garçons, Shigekix a dominé en finale le Russe Alkolil, devenant le plus jeune breaker à être sacré. Il a su imposer son style pour convaincre les cinq membres du jury lors de l'ultime "battle", duel sous forme de questions-réponses entre deux adversaires, rythmé aux sons (les "beats") lancés par un DJ et joué sur une scène centrale (le "cypher") autour duquel sont d'habitude massés des centaines de personnes.

"Ce qui manquait, le dernier petit ingrédient, c'était le public", a commenté pour l'AFP, l'un des jurés, le Français Lilou.

"Un battle, c'est deux personnes qui se rentrent dedans, entre guillemets. Si tu fais un bon 'mouv', ça soulève la foule et quand il y a deux milles personnes qui crient sur ton 'mouv', t'as une énergie, c'est ça qui est bon dans le break", poursuit-il.

"Là, on s'est retrouvé avec cinq membres du jury, deux personnes au milieu et personne autour. C'était le gros point manquant. Après les 'mouv' des breakers étaient là, et la façon dont c'était monté, c'était super cool".

La finale s'est déroulée dans le grand dôme en verre de RedBull. Des écrans géants étaient installés autour du cypher, sur lesquels apparaissaient les amis des danseurs en compétition, via une application de visiophonie.

Chez les filles, Kastet est devenue la première B-Girl à être sacrée deux fois, après avoir fait parler son charisme, sa technicité et sa créativité pour prendre l’ascendant sur la Belge Madmax.

Le breaking (connu du grand public sous le terme de breakdance) est un art de la culture hip-hop depuis les années 70 et a été retenu par le Comité international olympique (CIO) pour les Jeux de Paris en 2024. La décision officielle sera rendue en décembre.

