Ligue des champions: une formule à 10 matches garantis étudiée par l'UEFA (médias)

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

L'UEFA va étudier cette semaine un projet de réforme de la Ligue des champions qui remplacerait les traditionnelles poules par un classement général de 32 ou 36 équipes, disputant chacune 10 matches contre 10 adversaires différents, affirme mardi le quotidien britannique The Times.

Baptisé le "Système Suisse", cette option aurait la faveur de l'instance européenne dans sa volonté de contrer les projets sécessionnistes de Superligue européenne agités par certains clubs, croit savoir le journal.

Cette formule, qui pourrait voir le jour en 2024, garantirait quatre matches de plus que les six disputés par les équipes qui finissent quatrièmes de leurs poules, actuellement.

Un tirage au sort, avec un système de têtes de série et de chapeaux, déterminerait 5 matches à domicile et 5 à l'extérieur contre 10 adversaires différents et de niveaux variés, dont les points aboutiraient à un classement unique de toutes les équipes engagées.

La première moitié du tableau à la fin des dix matches serait qualifiée pour des huitièmes de finale plus classiques, si ce n'est qu'il n'y aurait pas de tirage au sort, mais que le 1er rencontrerait le 16e, le 2e contre le 15e, et ainsi de suite.

Les clubs classés entre les 17e et 24e places seraient reversés en Europa League.

Cette formule serait aussi assez bien vue par la puissante Association des clubs européens (ECA) et par l'organisation des Ligues européennes, mais l'UEFA va présenter ce projet formellement lors des deux semaines à venir à des responsables du football européen.

L'Anglais David Gill, vice-président de l'UEFA qui a parlé au Times la semaine dernière, a souligné que l'instance était déterminée à ce que le mode de qualification reste très majoritairement lié aux compétitions domestiques, même si les demi-finalistes, voire les quarts de finalistes, pourraient être qualifiés pour la saison suivante.

Pour Lars-Christer Olsson, président de l'organisation des Ligues européennes, interrogé par le Times, cette formule serait "bien plus réaliste" que la proposition des grands clubs en 2019 de passer de 8 groupes de 4 à 4 groupes de 8 avec 14 matches garantis au lieu de 6.

© 2020 AFP