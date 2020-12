Real Madrid: Zidane ne se sent pas "intouchable"

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Zinédine Zidane, sur la sellette après la défaite du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk mardi en Ligue des champions, a déclaré vendredi ne pas se sentir "intouchable" mais suffisamment "fort pour trouver des solutions".

"Je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable. Jamais. Ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, ni en tant que personne", a assuré l'entraîneur français vendredi en conférence de presse, avant le match du Real contre Séville samedi en Liga.

"J'ai fait plusieurs saisons ici, ça a toujours été difficile. Aujourd'hui, parce que c'est le présent, on a envie de dire que c'est le (moment) le plus difficile, c'est comme ça", a écarté "Zizou", serein.

"Je me sens fort pour trouver des solutions avec mes joueurs. Demain (samedi), on a une opportunité de faire un grand match contre un grand adversaire" pour inverser la vapeur, a ajouté le technicien.

Zidane a été critiqué par la presse espagnole après la défaite de mardi en Ukraine, et son avenir pourrait être décidé par les résultats du Real Madrid lors des trois prochains matches, tous décisifs: samedi contre Séville, puis mercredi contre le Borussia Mönchengladbach (où les Madrilènes devront probablement l'emporter pour arracher un ticket pour les 8es de finales de C1), et le week-end suivant, avec le derby face aux voisins de l'Atlético.

"Les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est jouer, et ils m'ont toujours montré leur soutien. On l'oublie parfois, mais ce sont les premiers à être mécontents. On va se serrer les coudes et se sortir de cette mauvaise passe", a encore promis Zidane.

© 2020 AFP