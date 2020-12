Allemagne: bousculé par Leipzig, le Bayern contraint au nul 3-3

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Malgré un doublé de Thomas Müller et trois passes décisives de Kingsley Coman, le Bayern Munich a concédé un nul 3-3 samedi à domicile contre Leipzig, dans un duel au sommet sompteux et indécis jusqu'au bout.

Ce résultat permet au Bayern de rester en tête avec 23 points, devant Leipzig, 21 points. Dortmund (19 pts) est provisoirement troisième. Leverkusen (19 pts), qui joue dimanche contre la lanterne rouge Schalke, peut rafler la deuxième place en cas de victoire.

Certains matches font regretter plus que d'autres l'absence de public. Ce Bayern-Leipzig était de ceux-là, tant le spectacle offert par ce nouveau "Klassiker" allemand aurait mérité d'être sonorisé et colorisé par la passion des fans.

Depuis une défaite 3-0 en 2018 contre Mönchengladbach, le Rekordmeister n'avait plus encaissé trois buts à domicile.

Mais face aux champions d'Europe en titre, les hommes du jeune coach Julian Nagelsmann ont réussi le meilleur match de leur saison. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, le Bayern jouant sur la qualité de ses attaquants, Leipzig profitant des moindres ouvertures en contre, et de la relative lenteur de la défense centrale bavaroise, composée de Jérôme Boateng et Niklas Süle.

- Doublé de Müller -

L'Anglais de 17 ans Jamal Musiala (1-1, 30e) a d'abord répondu pour le Bayern à l'ouverture du score de l'international espoir français de Leipzig Christopher Nkunku. Lancé en profondeur, Nkunku s'est permis de dribbler Manuel Neuer sorti à 25 mètres de ses buts, pour marquer dans la cage vide (1-0, 19e).

A la 34e minute, Thomas Müller a donné l'avantage au Rekordmeister (2-1), mais sa joie a duré moins de deux minutes: Justin Kluivert, le fils de l'ancien international néerlandais Patrick Kluivert, a égalisé sur la première action après l'engagement (2-2, 35e).

Même ping-pong en deuxième période: Emil Forsberg a remis Leipzig devant (3-2, 48e), avant que Müller ne claque un doublé pour revenir à égalité (3-3, 75e).

Côté Bayern, Coman a été le passeur décisif sur les trois buts de son équipe, et reste désormais sur trois buts et cinq passes décisives lors de ses quatre derniers matches.

- Dortmund au ralenti -

Dans les autres matches, Dortmund sans son buteur Erling Haaland (problème musculaire) a de nouveau laissé filer des points, en concédant un nul 1-1 à Francfort.

Le Borussia, qui alterne depuis deux saisons des périodes d'euphories avec des "trous noirs" plus ou moins longs, reste sur deux nuls et une défaite.

Giovanni Reyna, le talent américain de 18 ans, a sauvé le point du nul (1-1) en égalisant d'une frappe superbe d'une quinzaine de mètres en deuxième période (56e), après l'ouverture du score par Francfort dès la 9e minute.

"Il faut arrêter de nous sur-estimer", avait lancé le coach des "Borussen" Lucien Favre, très énervé après le nul 1-1 contre la Lazio Rome mercredi en Ligue des champions, estimant que la presse attend trop de sa jeune équipe, en permanence comparée au Bayern Munich.

A sa décharge, Dortmund a fini la partie avec sur la pelouse six joueurs de 21 ans ou moins: Moukoko, 16 ans, Jude Bellingham, 17 ans, Giovanni Reyna, 18 ans, Mateu Morey et Jadon Sancho, 20 ans tous les deux, et le défenseur central français Dan-Axel Zagadou, 21 ans, qui n'avait quasiment plus joué depuis mars, arrêté par une grave blessure au ligament externe d'un genou.

Par ailleurs, Mönchengladbach, toujours en tête de son groupe de Ligue des champions, et qui ira jouer sa qualification cette semaine chez le Real Madrid, continue de piétiner en championnat. Malgré des buts de ses attaquants suisse Breel Embolo et français Alassane Pléa, "l'autre" Borussia n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 à Fribourg. Les coéquipiers de Marcus Thuram sont 7e avec 16 points.

© 2020 AFP