Allemagne: Dortmund sans Haaland laisse encore filer des points

Berlin (AFP)

Dortmund n'y arrive plus! En l'absence de son buteur en série Erling Haaland, blessé, le Borussia a été tenu en échec 1-1 à Francfort, et se retrouvera dans le meilleur des cas à quatre points du leader après cette 10e journée.

Une semaine après sa triste défaite contre le relégable Cologne, le Borussia stagne à 19 points. Le Bayern (22 pts) a l'occasion de prendre le large en recevant à 18h30 son dauphin Leipzig (20 points), dans le choc au sommet de la première moitié du championnat.

Dortmund est provisoirement troisième, mais peut être dépassé par Leverkusen (19 pts) qui se déplace dimanche (18h00) sur le terrain de la lanterne rouge Schalke.

"Il faut arrêter de nous sur-estimer", avait lancé le coach des "Borussen" Lucien Favre, très énervé après le nul 1-1 contre la Lazio Rome mercredi en Ligue des champions, estimant que la presse attendait trop de sa jeune équipe, en permanence comparée au tout puissant Bayern Munich.

Haaland, auteur de 17 buts déjà cette saison toutes compétitions confondues, a twitté jeudi que sa déchirure musculaire était guérie, mais il n'était pas dans l'effectif samedi.

En son absence, Favre a fait le pari de faire entrer à la pause son petit prodige Youssoufa Moukoko, 16 ans et 15 jours, devenu le 21 novembre plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga, au lendemain de son anniversaire.

- Pléa buteur -

Mais l'international allemand U20 attendra pour marquer son premier but avec l'équipe première.

Samedi, c'est son coéquipier Giovanni Reyna, le talent américain de 18 ans, qui a sauvé le point du nul (1-1) en égalisant d'une frappe superbe d'une quinzaine de mètres en deuxième période (56e).

Le Japonais de Francfort Daichi Kamada avait auparavant puni le manque de concentration de la défense centrale à trois de Dortmund (1-0, 9e), après avoir été servi d'une superbe diagonale de 40 mètres par son arrière central Martin Hinteregger.

A sa décharge, Dortmund a fini la partie avec sur la pelouse six joueurs de 21 ans ou moins: Moukoko, 16 ans, Jude Bellingham, 17 ans, Giovanni Reyna, 18 ans, Mateu Morey et Jadon Sancho, 20 ans tous les deux, et le défenseur central français Dan-Axel Zagadou, 21 ans, qui n'avait quasiment plus joué depuis mars, arrêté par une grave blessure au ligament externe d'un genou.

Dans les autres matches, Mönchengladbach, toujours en tête de son groupe de Ligue des champions, et qui ira jouer sa qualification cette semaine chez le Real Madrid, continue de piétiner en championnat. Malgré des buts de ses attaquants suisse Breel Embolo et français Alassane Pléa, "l'autre" Borussia n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 à Fribourg. Les coéquipiers de Marcus Thuram sont 7e avec 16 points.

