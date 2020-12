Bosses: Perrine Laffont démarre en trombe

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La championne olympique (2018) de bosses Perrine Laffont a parfaitement débuté la Coupe du monde en s'imposant dès la première étape disputée à Ruka (Finlande), samedi.

"J'ai gagné tous les runs mais j'ai fait à chaque fois des petits réglages, pour arriver à faire ce très bon dernier run qui me donne un peu d'avance", a-t-elle dit, interrogé par téléphone par l'AFP après l'épreuve.

La triple tenante du globe de cristal de la spécialité (22 ans), qui avait remporté 8 des 10 manches au programme la saison dernière, confirme qu'elle sera encore très dure à aller chercher pour ses rivales cet hiver.

Avec un score de 79,18 points en super finale, Laffont a devancé l'Américaine Jaelin Kauf (75,74) ainsi que la Russe Anastasia Smirnova (74,27) et a signé sa 18e victoire sur le circuit.

"La FIS (Fédération internationale de ski) fait un super boulot pour que nous puissions continuer à skier. Nous sommes heureux d'être là, et de pouvoir montrer tout le travail que nous avons fait", a-t-il ajouté, à propos des conditions particulières imposées par la pandémie de coronavirus.

"Nous sommes toujours un peu sur le qui-vive, a-t-elle cependant reconnu, quand on prend l'avion, il ne faut rien toucher. Et c'est un peu stressant quand on voit les Suédoises en alpin ou les Kazakhes chez nous qui déclarent forfait parce qu'ils ont un cas positif, on sait que ça arrive vite".

