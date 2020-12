Top 14: des voyages qui rapportent

Le deuxième ligne australien de La Rochelle, Will Skelton (c), lors du match de Top 14 à Lyon, le 5 décembre 2020

Quatre victoires à l'extérieur sur cinq matches et Lyon vainqueur de justesse du leader rochelais (22-18): la 11e journée du Top 14 sourit aux équipes en déplacement, notamment Toulouse et le Racing qui reviennent sur La Rochelle au classement.

Devant au score en début de seconde période (15-6), le Stade Rochelais était bien parti pour permettre un Grand Chelem des clubs visiteurs. Mais comme souvent depuis le début de la saison, l'actuel leader termine ses matches nettement moins bien qu'il ne les débute.

Après avoir laissé filer le bonus offensif une semaine auparavant face à Brive (36-22), l'équipe de Jono Gibbes, qui peut regretter deux essais refusés en première période pour des fautes de main, a cette fois laissé échapper la victoire et se contente du bonus offensif.

Le LOU, sauvé par ses avants qui ont amené l'essai de Xavier Mignot à l'heure de jeu, deviennent des experts du money-time après avoir battu le Stade Français sur le fil (20-19) dimanche. Ce faisant, ils enchaînent un septième match sans défaite et sécurisent leur place dans le haut de tableau (5e).

- Le Racing maître en finition -

Mais le vrai spécialiste des fins de match, c'est le Racing: à Bordeaux, les hommes de Laurent Travers ont remporté (17-12) leur quatrième rencontre au finish depuis leur défaite de peu face à Exeter (31-27), mi-octobre, en finale de Coupe d'Europe. Après le Stade Français, Pau et Brive, c'est l'UBB qui en a fait les frais, piégée par Teddy Iribaren dont le coup d’œil vers Teddy Thomas a été décisif. L'ailier du XV de France s'est servi lui-même avec un coup de pied par-dessus le dernier défenseur bordelais.

Battue pour la première fois à Chaban-Delmas, l'équipe de Christophe Urios est maintenue hors des places qualificatives (8e) et voit son rival francilien s'échapper. Troisième, le Racing n'a plus que trois unités de retard sur La Rochelle et une sur Toulouse (2e), qui s'est imposé à Bayonne (24-20) pour la première fois depuis 2012.

Sous une pluie battante et un vent fort, les hommes d'Ugo Mola ont pu vite se réjouir du retour d'Antoine Dupont, auteur de son essai signature pour avoir bien suivi le porteur à son intérieur (6e). Un doublé d'Alban Placines, titulaire en l'absence de plusieurs troisième ligne, a permis aux Toulousains de surmonter l'essai initial de Joe Ravouvou (4e).

- Montpellier et Brive respirent -

Toulousains et Racingmen prennent ainsi leur distance avec Clermont (4e), une nouvelle fois battu à domicile par Montpellier vendredi (21-15). Dans un match sans essai, les Héraultais ont été récompensés de leurs efforts par la botte du jeune Louis Foursans-Bourdette (7/8), titulaire à seulement 18 ans moins d'un mois après ses débuts professionnels. Le MHR confirme qu'il est bien la bête noire de l'ASM: c'est son sixième succès à Marcel-Michelin depuis 2014!

Ce succès donne de l'air (10e) à l'équipe de Xavier Garbajosa, mis en difficulté par le revers précédent face à l'UBB. Une autre formation du bas de tableau va mieux après un voyage réussi: c'est Brive, qui n'avait jamais gagné à Agen et vient d'enfoncer un peu plus la lanterne rouge (15-6).

Le SUA (14e) n'a toujours pas gagné la moindre rencontre et se dirige tout droit vers la Pro D2. Le CAB sort lui de la zone rouge (12e) aux dépens de Castres, qui tentera de lui rendre la pareille dimanche à Pau (11e).

