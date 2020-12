L1: Nice stoppe l’hémorragie à Reims pour la première de Ursea

Publicité Lire la suite

Reims (AFP)

Après cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et une élimination de la Ligue Europa, Nice a ramené un nul logique de Reims (0-0) avec son nouvel entraîneur Adrian Ursea, dimanche lors de la 13e journée de L1.

Le Roumain de 53 ans, ancien adjoint de Patrick Vieira, avait été propulsé entraîneur principal vendredi après le limogeage du champion du monde 98, au lendemain de l'élimination en C3.

Il avait annoncé vouloir "se rassurer" à Reims lors de sa première conférence de presse: les Niçois l’ont en partie fait en stoppant leur mauvaise série mais ce sera sans doute le seul motif de satisfaction du nouveau coach des Aiglons.

En grande difficulté au classement (17e) et sèchement battus à dix contre onze le week-end passé à Lyon (0-3), les Champenois ont tenté de bousculer les Niçois en seconde période, sans réussite.

Brouillonnes et fébriles, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver la faille dans cette partie disputée sous un épais brouillard. Avec leurs difficultés actuelles, on en oublierait presque qu’il y a six mois, Nice et Reims ont terminé respectivement 5e et 6e de L1...

Pour sa première sur le banc des Aiglons, le coach azuréen, toujours privé de nombreux cadres (Dante, Youcef Atal, Pierre Lees-Melou, Kasper Dolberg), a décidé d’effectuer trois changements par rapport au dernier onze de Patrick Vieira, titularisant Morgan Schneiderlin, Hicham Boudaoui et Rony Lopes.

Le trio offensif niçois, Jeff Reine-Adélaïde en tête, a dans un premier temps bien perturbé le jeu des locaux. L’ancien Lyonnais a même eu l’occasion d’ouvrir la marque après 10 minutes lorsque d’un crochet, il a éliminé Marshall Munetsi et le gardien Predrag Rajkovic mais Yunis Abdelhamid, bien revenu, a sauvé son camp d’un tacle rageur.

C’est encore Reine-Adélaïde qui a servi Lopes dans la surface, mais le Portugais a perdu son duel face à Rajkovic (53e).

Amine Gouiri a également tenté sa chance à plusieurs reprises, (46e, 58e, 78e) mais le portier serbe, excellent, a eu le dernier mot à chaque fois.

D’abord méconnaissables et contraints de commettre de très nombreuses fautes techniques, les Rémois sont peu à peu revenus dans la rencontre en fin de première période.

Malgré Arber Zeneli, qui a honoré sa première titularisation depuis le 4 octobre, ni le Kosovar (51e), ni Mathieu Cafaro (35e, 50e) n’ont réussi à tromper la vigilance de Walter Benitez. C’est finalement Valon Berisha qui a failli transformer la première de Ursea en cauchemar, sur un coup-franc tardif (86e), en vain.

Un résultat nul et vierge logique qui ne permet ni à Reims (17e), ni à Nice (11e) d’avancer au classement.

