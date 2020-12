Biathlon: Anaïs Chevalier-Bouchet déjà dans le bon tempo

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Revenue en Coupe du monde de biathlon après un an et demi d'absence pour cause de maternité, Anaïs Chevalier-Bouchet s'est tout de suite remise dans le bon rythme au sein d'une équipe de France en panne de certitudes après une saison ratée. En modifiant sensiblement son approche de la compétition.

Il n'a pas fallu beaucoup de temps à l'Iséroise de 27 ans pour se faire remarquer et commencer à titiller les cadors du circuit. Dès la 3e course de l'hiver, elle a réussi à décrocher une très encourageante 2e place lors du sprint disputé à Kontiolahti (Finlande), le 3 décembre, avant de conduire deux jours plus tard les Bleues sur la 2e marche du podium du relais.

Un retour au premier plan express mais guère surprenant pour celle qui avait clairement affiché ses ambitions avant de se lancer dans cet exercice 2020-2021. "Je suis revenue pour performer, je ne veux pas terminer 30e d'un sprint. Ce n'est pas mon projet", avait-elle déclaré quelques semaines avant ses retrouvailles avec le circuit mondial.

Dès la préparation estivale, cette tireuse hors pair avait déjà noté un changement au niveau physique, gage de promesse pour la suite.

"Je sentais bien cet été qu'il se passait quelque chose, que j'étais en forme plus tôt que d'habitude et mieux que d'habitude, affirme-t-elle. Le corps change physiologiquement après une grossesse et j'ai passé presque deux ans à me reposer. Je pense que la fraîcheur, ça joue."

- Premier podium depuis 2019 -

"Physiquement elle est très, très bien, il reste encore quelques détails à régler face aux cibles, mais c'est normal puisque ce sont des situations de confrontation avec le top niveau mondial qu'elle redécouvre", note également Fréderic Jean, l'entraîneur de l'équipe de France dames, pas plus inquiet que cela après sa mésaventure de dimanche en poursuite (21e).

L'ambition n'empêche pas les petits coups de blues, dus à l'éloignement avec sa petite fille, mais Anaïs Chevalier-Bouchet veut en faire une force. Elle a ainsi avoué avoir eu un moment de spleen le matin du sprint de Kontiolahti avant de parvenir à se remobiliser pour aller chercher un podium, le premier depuis janvier 2019 et le 11e de sa carrière.

Pour arriver à jongler entre sa vie de biathlète et son rôle de mère, la médaillée de bronze (sprint) des Mondiaux-2017, qui compte une victoire en Coupe du monde, a d'ailleurs totalement bouleversé sa manière d'aborder les courses et son rapport à la compétition.

- "Au boulot" -

"Je suis au boulot et quand on est au boulot, on n'a pas le droit à l'erreur, explique-t-elle. Pour l'instant, ça marche. Je n'a pas le droit de me laisser envahir par mes émotions. Je n'ai plus de temps à perdre, j'ai toujours dit que je ne voulais pas m'éterniser au biathlon."

"Elle doit gérer son métier de biathlète et sa vie de maman à côté, selon Frédéric Jean. Elle doit tout planifier et c'est ce qu'elle a très bien fait depuis son retour. C'est surtout sur ces à-côtés-là qu'elle a été très forte. Elle a donc pu s'entraîner sérieusement avec des temps de récupération et du temps pour s'occuper de sa petite fille, et c'est ce qui lui permet de retrouver son niveau, voire de le rehausser."

Les bons résultats d’Anaïs Chevalier-Bouchet font en tout cas du bien à des Bleues pas vraiment à leur avantage la saison dernière (deux succès seulement en Coupe du monde, aucune médaille aux Mondiaux).

"Cela crée de l'émulation et peut permettre à toute l'équipe d'augmenter son niveau", estime Frédéric Jean.

Le week-end qui se profile à Hochfilzen (Autriche), avec au programme un sprint (vendredi), un relais (samedi) et une poursuite (dimanche), sera une autre occasion de tester le nouvel "effet Anaïs Chevalier-Bouchet".

