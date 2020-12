F1: dernières pour Magnussen, Vettel, Sainz et Ricciardo à Abou Dhabi

Publicité Lire la suite

Ils quittent la Formule 1 ou changent d'écurie: Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr, Daniel Ricciardo ou encore Kevin Magnussen ont des adieux à faire lors du dernier Grand Prix de 2020 à Abou Dhabi de vendredi à dimanche.

Magnussen n'a pas été reconduit l'an prochain et s'envolera donc vers les Etats-Unis pour disputer le championnat américain d'endurance IMSA. Le Danois aura disputé 119 GP en six saisons depuis 2014 avec McLaren, Renault et Haas, avec pour meilleur résultat une 2e place... lors de sa première course!

A 28 ans, il se sent "chanceux et privilégié" d'avoir piloté en F1, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Abonné aux fonds de grille ces deux dernières années, Magnussen a "hâte d'être dans une voiture et une équipe (Chip Ganassi Racing, NDLR) capables de gagner".

Quant à Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz Jr (McLaren) et Daniel Ricciardo (Renault), ils courent une dernière fois sous ces couleurs avant de rejoindre respectivement Aston Martin, Ferrari et McLaren en 2021.

Engagé par la Scuderia en 2015 pour ramener le titre mondial en Italie, le quadruple champion du monde (2010-2013 avec Red Bull) estime avoir "échoué", terminant au mieux 2e en 2017 et 2018 chez les pilotes et en 2015, 2017, 2018 et 2019 chez les constructeurs.

L'Allemand de 33 ans a tout de même gagné 14 fois en rouge mais 2020 a été particulièrement douloureuse, entre son éviction avant même le début de saison et des performances en berne, sinon une 3e place aux airs de rédemption en Turquie mi-novembre.

C'est Sainz, 26 ans, qui réalisera un "rêve" en lui succédant. L'Espagnol, passé auparavant par Toro Rosso et Renault, quitte McLaren "ému" après deux saisons, avec en poche ses deux premiers podiums dans la catégorie.

Après deux années de progrès en piste, "l'équipe a gagné en confiance et je suis fier d'avoir pu y participer", dit l'Espagnol.

- Au revoir ou adieu ? -

Ricciardo, 31 ans, hérite de son volant après deux saisons chez Renault qui l'auront vu offrir au constructeur français ses deux premiers podiums depuis son retour en F1 en tant qu'écurie (et pas seulement motoriste) en 2016.

L'Australien se souvient de sa première en jaune et noir, conclue par un abandon. "Se remémorer les moments difficiles permet d'apprécier les bons et de voir combien on a progressé", explique-t-il

Pour trois autres pilotes, cette course pourrait être un au revoir, sinon un adieu, à la F1.

Le Thaïlandais Alexander Albon, 24 ans, n'est pas assuré de demeurer titulaire chez Red Bull et prendra une année sabbatique si l'équipe décide d'explorer une autre option, a indiqué son team principal Christian Horner la semaine dernière.

Cette option pourrait être Sergio Pérez, qui a gagné sa première course dimanche après dix ans en F1 mais que Racing Point (qui deviendra Aston Martin) ne conserve pas. Sinon, c'est le Mexicain, âgé de 30 ans, qui prendra une année sabbatique, "déterminé" à revenir en 2022.

Daniil Kvyat, enfin, a toutes les chances de ne pas poursuivre avec AlphaTauri, pour faire de la place au Japonais Yuki Tsunoda, 3e de la Formule 2 cette année et protégé de Honda, le motoriste de l'écurie italienne et de Red Bull.

Le Russe assure avoir des "options intéressantes" pour 2021 et œuvrer à revenir en 2022 car il croit avoir "encore beaucoup à donner dans ce sport".

