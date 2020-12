Rugby: les papys toulonnais Parisse, Nonu et Toeava font de la résistance

Publicité Lire la suite

Toulon (AFP)

Tauliers du vestiaire toulonnais et exemplaires sur la pelouse, l’Italien Sergio Parisse (37 ans) et les Néo-Zélandais Isaia Toeava (34) et Ma’a Nonu (38) ont rapidement fait oublier leur âge et leur arrivée récente dans le Var.

Depuis sa nomination à Toulon, le manager Patrice Collazo est à la base d’un nouveau projet. Oubliée la pléiade de stars sur la Rade, le Rugby club toulonnais souhaite désormais s’appuyer sur de jeunes Français et sur son centre de formation.

Mais pour favoriser l’explosion au plus haut niveau de ces jeunes pousses, le staff a vite compris l’importance d’incorporer des joueurs expérimentés, connaisseurs des grands rendez-vous et capables d’encadrer cette jeunesse dorée.

Dans cette optique, Collazo est allé chercher Parisse au Stade français à l’été 2019. Parisien depuis 14 ans et double champion de France, le troisième ligne italien de 36 ans à l’époque s’est très vite intégré dans l’effectif Rouge et Noir.

"Papa des avants" comme le surnomme le nouveau président Bernard Lemaître, Parisse "essaie de transmettre de la confiance et de la sérénité". "Les jeunes sont à l’écoute. On essaie de les aider à gérer un peu la pression des événements et les entraînements", explique l’Italien aux 142 sélections.

- Légendes -

Il y a trois semaines à Bayonne, comme un symbole, l’ancien capitaine des Azzurri a sèchement recadré son équipier Théo Dachary (23 ans), lui évitant d’écoper d’un carton jaune. Le jeune centre toulonnais venait de poser ses mains sur les épaules de l’arbitre pour réclamer une faute. Même lorsqu’il n’est pas capitaine, son rôle auprès des arbitres est aussi essentiel.

Depuis cet été, Parisse a aussi vu débarquer les Néo-Zélandais Toeava et Nonu. Le premier, champion du monde 2011 et 36 fois sélectionné avec les All Blacks, est aussi un fin connaisseur du Top 14 après quatre années passées à Clermont. Face aux blessures de Julien Hériteau et Anthony Belleau, Nonu a aussi été rappelé sur la Rade pour relever un dernier défi à 38 ans. Celui qui pourrait lui permettre d’empocher pour la première fois un titre en club.

"Les arrivées de Toeava et Nonu m’ont permis de me sentir un peu moins vieux, s’amuse Parisse. Ce sont des légendes de ce sport. C’est bien pour l’équipe d’avoir des joueurs avec de l’expérience parce que la réussite d’un club dépend d’un bon mélange entre l’expérience et la jeunesse."

L’entraîneur des trois-quarts et du jeu d’attaque du RCT, Julien Dupuy, confirme: "Avoir des garçons comme ça, c’est un gain de temps pour les jeunes et pour nous." Même son de cloche du côté de l’arrière Gervais Cordin (22 ans), pour qui les +anciens+ "apportent aussi énormément de confiance rien que par leur présence dans le groupe et dans l’équipe".

- Nonu a rassuré -

Surtout, les trois cadres se distinguent par leur niveau de jeu. Parisse a enchaîné 11 titularisations depuis le début de saison, avec à la clé deux essais et un apport offensif et défensif indiscutable.

Touché au mollet en début de saison, Toeava vient aussi d’enchaîner sept matches sur huit possibles. Capable de jouer à tous les postes de trois-quarts, +Ice+ a parfaitement assuré au centre puis à l’ouverture en l’absence de Louis Carbonel. Absent à Paris à cause d’un genou douloureux, il a retrouvé l’entraînement cette semaine mais pourrait être encore un peu juste pour la réception de Sale samedi en Coupe d'Europe.

Quant à Nonu, l’incertitude sur son niveau de jeu après un passage aux États-Unis était grande. Mais l’ancien All Black a rassuré tous les supporteurs varois en étant titulaire à Agen, dix jours seulement après son arrivée à Toulon, et en produisant quatre solides prestations depuis.

"Je ne suis pas étonné par son niveau, confirme Julien Dupuy. Le professionnalisme de Nonu ou Toeava m’a marqué. Ce sont deux très grands joueurs qui sont d’une humilité incroyable. Ils ont toujours envie d’apprendre et d’aider les autres." Et à la veille d’aborder la Coupe d'Europe, le rôle des +papys+ devrait continuer à s’avérer essentiel.

© 2020 AFP