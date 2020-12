Droits TV: les acteurs de la L1 déplorent un "coup dur"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Coup dur", "double peine"... Le divorce retentissant de la Ligue de football professionnel avec Mediapro, principal détenteur des droits TV du Championnat de France, a provoqué vendredi l'inquiétude des acteurs du foot français, en premier lieu les entraîneurs de Ligue 1.

Les défauts de paiement du groupe sino-espagnol, accumulant près de 325 millions d'euros d'impayés, ont forcé la Ligue à s'endetter pour éviter aux clubs de ne pas pouvoir payer leurs salariés.

"C'est encore un coup dur pour le football français, c'est sûr, a reconnu l'entraîneur de Lyon, Rudi Garcia. Il n'y a également pas de billetterie, car l'autre coup dur c'est le Covid et il n'y a pas de spectateurs dans les stades."

Les finances des clubs ont déjà été éprouvées par la pandémie de Covid-19, qui a asséché les recettes de billetterie, et par l'arrêt prématuré du Championnat qui les a empêchés de toucher une partie des droits TV de la saison dernière.

"C'est la double peine. On n'a non seulement pas touché la fin des droits TV que nous aurions dû toucher avec l'arrêt de la saison au printemps, et en plus, nous n'aurons pas le milliard pour lequel on s'était, peut-être, arrêté plus tôt pour commencer cette saison 2020-2021 dans les meilleures conditions", a commenté Rudi Garcia.

- "Trouver une solution rapide" -

La fin du contrat avec le groupe dirigé par Jaume Roures, qui condamne la chaîne Téléfoot créée ad hoc en début de saison, jette aussi l'incertitude sur la diffusion des matches, en attendant une réattribution des droits à d'autres diffuseurs.

Téléfoot a promis qu'elle continuerait de diffuser la Ligue 1 "au moins jusqu'au 23 décembre".

"Il va falloir trouver une solution rapide, déjà, pour que les gens puissent voir les matches, le plus vite (possible). Déjà qu'il n'y a pas de spectateurs, si en plus il n'y a plus de foot à la télévision...", a lâché l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset.

"Dans la conjoncture, on donne un peu de baume au cœur aux gens, et ensuite (il va falloir) qu'on trouve la meilleure solution pour que les clubs limitent la casse et ne souffrent pas trop, parce que ça va bouger quand même", a-t-il poursuivi.

L'entraîneur de Marseille André Villas-Boas a dit son "inquiétude sur la stabilité financière des clubs".

"Jusqu'ici, nous avons à Marseille la chance d'avoir un propriétaire qui met de l'argent pour payer les salaires et tenir le club. Ça n'est pas comme M. Roures. Frank McCourt (le propriétaire de l'OM, NDLR) continue de respecter les contrats, ça n'est pas comme l'autre", a dit le technicien portugais, adressant son soutien aux employés de Téléfoot bientôt au chômage.

"C'est une situation qui n’est vraiment pas simple mais j'espère que la meilleure solution sera trouvée pour tout le monde, pour la pérennité du foot professionnel, pour qu'on puisse retrouver quelque chose d'un peu plus normal", a de son côté dit l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan.

av-fjt-stt-fcc/jed/bpa

