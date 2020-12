Natation: Manaudou réussit le temps de qualification sur 50 m et se rapproche des Jeux de Tokyo

Publicité Lire la suite

Saint-Raphaël (France) (AFP)

Florent Manaudou a nagé le temps de qualification demandé sur 50 m lors de la première phase de qualification olympique, qui va durer trois mois, aux Championnats de France en grand bassin, vendredi à Saint-Raphaël, et se rapproche ainsi des Jeux de Tokyo.

Manaudou s'est imposé en 21 sec 73, en dessous des 21 sec 80 fixées. Pour autant, le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 du 50 m n'est pas automatiquement qualifié pour les JO-2020 repoussés d'un an. Pour cela, il lui faut rester le nageur français le plus rapide sur la distance jusqu'au bout de cette première fenêtre de qualification olympique, tout juste ouverte et qui se refermera le 21 mars 2021, selon le nouveau système mis sur pied par l'encadrement tricolore.

