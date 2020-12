NBA: LeBron James et Anthony Davis absents contre les Clippers (médias)

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

LeBron James et Anthony Davis, les deux stars des Los Angeles Lakers, ne participeront pas vendredi au match amical contre les Clippers, l'autre équipe de la ville, selon plusieurs médias américains.

Jeudi, alors que les champions en titre se préparaient au premier de leurs quatre matches de présaison, avant la reprise de la NBA le 22 décembre, l'entraîneur Frank Vogel a déclaré aux journalistes présents que ni James ni Davis ne joueraient le lendemain.

Les deux équipes de Los Angeles s'apprêtent à se croiser plusieurs fois lors des prochaines semaines, puisqu'un deuxième match de préparation les opposera le 13 décembre, avant qu'ils ne débutent la saison officielle par un autre derby neuf jours plus tard.

Chamboulée par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, la saison 2019-2020 ne s'est terminée que le 11 octobre, avec la victoire des Lakers en finale (4 victoires à 2) contre le Miami Heat.

La trêve entre les deux saisons est la plus courte de l'histoire de la NBA, et l'absence de LeBron James pourrait viser à le ménager, alors qu'il s'apprête à entamer sa 18e saison en NBA, à bientôt 36 ans.

Début décembre, le N.23 des Lakers et Anthony Davis ont tous deux prolongé leur contrat avec la franchise californienne. Le premier est désormais lié aux Lakers jusqu'en 2023, et le second, agent libre à l'issue de la saison dernière, a resigné pour cinq ans.

La vedette des Clippers Paul George a lui prolongé son contrat de quatre ans, a annoncé jeudi le club qui a également recruté l'ailier français Nicolas Batum à l'intersaison.

© 2020 AFP