Prix Fifa The Best: Lewandowski, Messi et Ronaldo finalistes, Renard aussi

L'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, lors du match de Bundesliga à Stuttgart, le 28 novembre 2020 Thomas KIENZLE AFP/Archives

Texte par : AFP 3 mn

Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes du prix Fifa de meilleur footballeur de l'année (« The Best ») décerné le 17 décembre, a annoncé vendredi la Fifa, la Française Wendie Renard intégrant le trio en lice pour la meilleure joueuse.