Trophée Jules Verne: Fin de tentative pour Coville et son équipage après une avarie

Paris (AFP)

Thomas Coville et ses sept membres d'équipage (Sodebo Ultim 3) ont décidé vendredi de mettre un terme à leur tentative de record du tour du monde en équipage (Trophée Jules Verne) après une avarie sur un safran (partie de gouvernail).

"Alors qu’ils naviguaient entre les Kerguelen et le Cap Leeuwin, à plus de 30 nœuds, Thomas Coville et ses sept équipiers ont constaté une avarie sur le safran tribord", a indiqué l'équipe, précisant que "la réparation ne permet plus au bateau de naviguer à 100% de ses capacités pour tenter de battre le record du Trophée Jules Verne".

Coville et son équipage (François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel et Matthieu Vandame) naviguaient depuis seize jours. Ils étaient entrés lundi dans l'Océan indien avec près de 18 heures d'avance sur le record à battre.

Le bateau, un maxi-multicoque de 32 m de long pouvant voler au-dessus de l'eau (catégorie Ultime), avait quitté Brest le 25 novembre pour chasser le record de 40 jours et 23 heures établi en janvier 2017 par Francis Joyon et ses cinq membres d'équipage (Idec Sport).

Le trimaran géant barré par Coville, sorti des chantiers en mars 2019, est une machine capable de filer à des vitesses impressionnantes.

L'équipe peut bénéficier de fenêtres météo favorables jusqu'à la fin janvier et peut donc décider de repartir d'ici là en quête du Trophée.

