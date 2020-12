Vendée Globe: petit vent d'inquiétude sur Dalin

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'avance de Charlie Dalin, en tête du Vendée Globe depuis presque trois semaines, est "en train de fondre comme neige au soleil" et certains se demandent si le skipper, certes empêtré dans une zone sans vent, ne pâtit pas aussi de problèmes techniques dont il ne dit mot.

Dalin (Apivia) a pris les rênes de la course autour du monde en solitaire le 23 novembre. Depuis, il ne lâche rien et navigue brillamment malgré les vents violents. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a essuyé la plus grosse tempête de ce Vendée Globe. Éprouvé, il a poursuivi pleinement sa route. Mais depuis la nuit dernière, sa vitesse a fortement chuté, il est passé de 16 nœuds (30 km/h) jeudi soir à 6 nœuds (11 km/h) vendredi midi.

Alors le monde de la course au large s'interroge, des réseaux sociaux aux intervenants de l'émission quotidienne des organisateurs: le skipper ne serait-il pas handicapé par un souci technique survenu à la suite de cette tempête ?

"Les conditions sont agréables mais ça ne va pas vite", a indiqué Dalin dans une vidéo envoyée vendredi matin.

"Il y a une zone de vent faible à traverser, mon avance est en train de fondre comme neige au soleil. D'autres sont à 20 nœuds, plein Est, je perds des milles à vitesse grand V, je me bats pour m'extirper de cette zone au plus vite", a poursuivi le marin normand.

- 40 ans dans les 40e rugissants -

Derrière lui, ses rivaux ne perdent pas de temps, poussés par le vent. Son dauphin Thomas Ruyant (LinkedOut) a réduit l'écart à quelques cent milles nautiques (106 nm soit 196 km). En troisième position, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) est passé de 250 nm (464 km) d'écart jeudi soir à 128 nm (238 km) vendredi midi.

Ruyant, le poursuivant direct de Dalin depuis de nombreux jours, s'accroche malgré un foil qu'il a dû amputer de sa partie haute après une avarie (le foil est l'un des deux appendices latéraux qui permet au bateau de s'élever au-dessus de l'eau pour filer à pleine vitesse).

"Je navigue sur mon foil tronqué et ce sont des conditions où il me manque cruellement ! Mais bon, c’est comme ça et ça va durer jusqu’à la fin du tour. Je ne me plains pas mais je perds environ 20% du potentiel du bateau sur ce bord tribord amure", a expliqué Ruyant.

Dalin et Ruyant mais aussi Bestaven emmènent la flotte vers le Cap Leeuwin (pointe sud de l'Australie), deuxième des trois caps mythiques du tour du monde, en s'approchant de la Zone d'Exclusion Antarctique (ZEA).

La longitude du Cap Leewin devrait être franchie dimanche. Reste à savoir qui sera le premier.

Clément Giraud (Compagnie du lit-Jiliti), 24e au classement, n'a pas encore passé le premier cap, le Cap de Bonne-Espérance (pointe sud de l'Afrique) mais ce n'est plus qu'une question d'heures. Il va donc entrer dans les 40e Rugissants, et ce le jour de ses 40 ans.

"J'ai ouvert mes petits cadeaux, il y en a un autre qui arrive dans deux, trois heures: passer le cap de Bonne-Espérance. Quarante ans dans les 40e Rugissants, c'est nickel ! J'ai soufflé mes bougies et en plus j'ai du soleil ! On ne va pas se plaindre, fêter ses 40 ans au cap de Bonne-Espérance, ça a de la gueule", s'est réjoui Giraud, qui participe pour la première fois au Vendée Globe.

© 2020 AFP