Ski alpin: Shiffrin dit ne pas viser le gros globe, info ou intox?

Courchevel (France) (AFP)

L'Américaine Mikaela Shiffrin, triple lauréate de la Coupe du monde de ski alpin marquée par une année 2020 éprouvante, annonce ne pas viser le gros globe de cristal cette saison et semble vivre avec une motivation fluctuante avant les géants de Courchevel samedi et dimanche.

"Je suis cette année dans une position différente. Certains de mes objectifs, des choses accomplies les saisons passées, je ne les envisage pas cette saison", a assuré l'Américaine lors d'un point presse.

Comment croire que la meilleure skieuse du monde, sur le chemin à 25 ans de devenir la plus grande de l'histoire, boulimique de victoires capable de gagner dans chaque discipline, ne vise pas le classement général?

Dans les faits, Shiffrin revient de loin et semble peiner à se remettre d'une année 2020 catastrophique.

La mort brutale de son père en février lui a fait manquer huit courses et abandonner le gros globe à l'Italienne Federica Brignone, son retour ayant été avorté par les annulations de fin de saison dues à la crise sanitaire.

Puis cette même crise a largement gêné son entraînement estival, avant que des problèmes de dos ne la freinent en octobre.

"Je ne me sens pas préparée pour faire toute la saison de façon compétitive", explique-t-elle.

"Ce ne serait pas réaliste ou pas très sage d'être dans une véritable course contre la montre à chaque compétition de la saison. Du coup, j'essaie d'établir des priorités. C'est le plus intelligent", souligne la quintuple championne du monde.

Son début d'hiver est conforme à cette approche: malgré un retour plutôt convaincant en slalom à Levi (Finlande) en novembre (2e puis 5e), Shiffrin a déjà manqué le géant d'ouverture à Sölden (Autriche) et le parallèle de Lech (Autriche) fin novembre.

- "Pas envie de sortir m'entraîner" -

Elle avait aussi décidé de zapper les épreuves de vitesse à Saint-Moritz (Suisse) le week-end dernier, qui ont de toute façon été annulées à cause de la météo.

"J'espère revenir sur des courses de vitesse d'ici la fin de la saison, et pouvoir y skier en confiance, c'est ça le but", ajoute-t-elle.

Pendant ce temps ses concurrentes ne l'attendent pas et la Slovaque Petra Vlhova montre un niveau de performance et de régularité inédit: en quatre courses, elle compte trois victoires et une 3e place, de quoi largement dominer le général (avec 185 points d'avance sur la Suissesse Michelle Gisin).

"Petra (Vlhova), Fede (Brignone), Michelle (Gisin), il y a de nombreuses skieuses très fortes en ce moment. Je ne me vois pas comme l'une d'entre elles", estime-t-elle.

L'Américaine aux 66 victoires en Coupe du monde avoue également se battre avec sa motivation.

"Certains matins, je n'ai d'appétit pour rien, à part mes œufs et mon bacon. Il y a de nombreux moments où ma motivation n'est pas au niveau auquel on pourrait s'attendre. Les gens pensent que je suis toujours motivée, productive, à fond. Mais parfois je n'ai pas envie de sortir m'entraîner, de me prendre une tempête ou de rester des heures sous la pluie et de sentir le chien mouillé..."

"Tout ce que je fais cette année est comme un nouveau départ, sans mon père en filet de sécurité", continue-t-elle avant son retour à Courchevel, une station qui lui a plutôt réussi jusque-là (cinq victoires en six courses depuis trois ans).

