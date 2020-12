Bleus du blanc: Laffont au sommet, Cavet dans ses traces

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Impériale, Perrine Laffont a remporté les deux courses du week-end en ski de bosses à Idre Fjall (Suède), imitée samedi par Benjamin Cavet. Les fondeurs ont connu moins de réussite à Davos (Suisse).

- Les bosses au top -

Deux victoires en deux compétitions ce week-end, donc trois sur trois depuis le début de saison... Championne olympique et triple tenante du globe de cristal en ski de bosses, Perrine Laffont remplit inlassablement son armoire à trophées.

Après son succès sur le format "single" samedi, Laffont (22 ans) s'est même payé le luxe de dominer le parallèle dimanche (tableau et de duels éliminatoires), un format qu'elle affectionne un peu moins.

"J'avais la confiance du début de saison. Et je commence à avoir de l'expérience en parallèle. J'ai aussi changé mon deuxième saut dimanche pour gagner encore plus en vitesse (...) C'est juste génial, c'est pas si facile de garder le lead, de rester devant encore et encore", a expliqué Laffont à l'AFP.

"Et samedi ça faisait bizarre grâce au doublé qui n'avait pas été fait depuis plus de 20 ans!".

En effet, les Bleus ont réussi le doublé samedi grâce à la deuxième victoire en carrière de Benjamin Cavet (26 ans), troisième du classement général les deux derniers hivers.

"C'est une grande libération pour moi, j'arrivais en début de saison très en forme grâce à un super été à l'entraînement. Puis je me suis loupé en ouverture à Ruka (14e la semaine dernière), donc j'étais frustré avant d'arriver ici", a-t-il raconté à l'AFP.

"J'ai fait pas mal de podiums, maintenant il me faut des victoires, c'est mon objectif cette année."

Avec une programmation bizarre, Cavet a en revanche été éliminé dès son premier tour de parallèle disputé... une heure après sa victoire samedi (les tours préliminaires étaient avancés d'un jour pour les hommes).

- Frustration à Davos -

En l'absence des skieurs des trois pays scandinaves, qui ont refusé de se déplacer pour des raisons sanitaires, il y avait un coup à jouer pour les Bleus du ski de fond à Davos.

Immense favori du sprint libre samedi, Lucas Chanavat avait écrasé les qualifications avant d'être éliminé en quarts de finale à cause d'une chute. Moins saignant que l'hiver dernier, son coéquipier Richard Jouve a sauvé les meubles en se hissant en finale (5e).

Les "distanceurs" ont récolté des places d'honneurs dimanche: Delphine Claudel a terminé 9e du 10 km, Clément Parisse et Maurice Manificat 7e et 8e du 15 km phagocyté par les Russes (4 aux 4 premières places) dont le vainqueur Alexander Bolshunov, solide leader du général.

Aucun Français n'était aligné aux Mondiaux de vol à ski à Planica (Slovénie) où l'Allemand Karl Geiger s'est imposé samedi en individuel.

