Coupe d'Europe de rugby: Lyon en démonstration

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Huit essais à un, et des beaux: Lyon a parfaitement débuté sa campagne européenne en s'imposant 55 à 10 aux dépens d'une faible équipe anglaise de Gloucester diminuée par de très nombreuses absences, dimanche pour son entrée en Coupe d'Europe de rugby.

Le LOU, qui remporte seulement sa deuxième victoire dans la compétition dans laquelle il a fait ses débuts en 2018 et qui prend le bonus offensif, se porte, à égalité avec Clermont et Toulouse, en tête de la poule B mais prend la première place du classement à la différence de points.

Après deux saisons d'apprentissage avec douze rencontres pour un seul succès face aux Italiens de Trévise et un tirage au sort plus clément qu'en 2018 et 2019, le club lyonnais était attendu au tournant face à un adversaire seulement 9e du championnat d'Angleterre.

Il n'a pas déçu, s'offrant une balade de santé avec huit essais marqués, dont trois par l'ailier Xavier Mignot en forme internationale et logiquement élu homme du match.

Pour la réception des Anglais, le LOU a pu compter sur le retour de ses internationaux, le demi de mêlée Baptiste Couilloud, le centre Pierre-Louis Barassi, titulaires, et du deuxième ligne Killian Geraci, remplaçant au coup d'envoi.

Solide sur ses bases et occupant bien le terrain, Lyon a contrôlé le ballon et tué rapidement tout suspens.

Trouvant les espaces, Baptiste Couilloud et ses coéquipiers sont parvenus à faire vivre le ballon après contact, et ont vite donné le tournis à leurs adversaires.

Ils ont assommé le match en quatorze minutes avec quatre essais des ailiers Xavier Mignot (10e) et Noa Nakaitaci (14e), du 2e ligne Izack Rodda (18) et du 3e ligne centre Mathieu Bastareaud (24) pour mener 26-10 à la mi-temps.

Bonus offensif en poche, les Lyonnais ont résisté au sursaut adverse, à l'image de cette longue séquence défensive (33e-35e) durant laquelle ils ont fait reculer les Anglais qui n'ont inscrit qu'un essai par Seb Nagle-Taylor transformé par George Barton (20e) qui a aussi passé une pénalité (27e).

En seconde période, Charlie Ngatai (44e), Xavier Mignot (53e, 64e) et Dylan Cretin (75e) ont fait le spectacle et semé la désolation dans une défense anglaise dépassée par la vitesse adverse.

© 2020 AFP