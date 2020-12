Coupe d'Europe: le Racing se fait peur mais fait le plein

Publicité Lire la suite

Nanterre (AFP)

Deux mois après sa rageante défaite en finale, le Racing 92 a renoué avec la Coupe d'Europe de rugby lors d'une victoire bonifiée contre le Connacht (26-22) mais s'est fait peur en fin de match après avoir manqué d'efficacité.

Comme Toulouse, Clermont et Lyon, ses rivaux français dans la poule B d'une formule remaniée, et comme Exeter, le Racing a bien lancé cette campagne européenne en prenant le bonus offensif. Il devra s'imposer chez les Harlequins dans une semaine pour rester dans la course aux quarts de finale.

Dans le huis clos fermé de l'Arena, qui empêchait le crachin parisien de tomber sur la pelouse synthétique mais permettait d'entendre les violents chocs entre joueurs, les Ciel et Blanc ont pris les commandes, tout en puissance, par le pilier Georges-Henri Colombe (7-0, 6e).

De retour d'un protocole commotion, Iribaren a initié l'action du 2e essai, sa chandelle permettant de lancer Virimi Vakatawa pour son premier show. Plaqué, l'international français s'est débarrassé de son adversaire pour déborder et servir Kurtley Beale (14-3, 17e).

Pour le troisième, c'est Finn Russell, de retour de blessure, qui a été à l'initiative avec une superbe longue passe sautée pour Vakatawa, qui a offert sa 2e passe décisive pour un essai spectaculaire de Donovan Taofifenua, plaqué sur le poteau de coin (19-3, 24e).

Juste avant la mi-temps, les Irlandais ont réagi. D'abord par Ultan Dillane, qui avait l'essai tout fait mais a été repris in extremis par Iribaren. Ensuite, à la réception d'une longue transversale au pied de l'ouvreur Jack Carty, Matt Healy a pris le dessus sur Teddy Thomas pour logiquement valider leur temps fort (19-8, mi-temps).

C'était un essai symptômatique des moments d'errance des Franciliens, comme en seconde période quand le capitaine Henry Chavancy a vu sa passe interceptée par Alex Wootton qui a pu ensuite traverser tout le terrain (26-15, 62e).

Le bonus offensif a bien été acquis, non par Vakatawa qui a vu son essai annulé pour un en-avant, mais par Dominic Bird (26-8, 52e). Et le Racing s'est fait peur jusqu'au bout dans un match qu'il avait pourtant bien en mains.

Juste après un autre essai annulé à cause d'un en-avant -flagrant- de Thomas, le Connacht est venu inscrire un troisième essai par Conor Oliver (26-22, 75e) et a maintenu la pression jusqu'au bout. Le Racing devra élever le curseur pour monter dans le train des quarts.

