GP d'Abou Dhabi de F1: le coin des Français

Yas Marina (Emirats arabes unis) (AFP)

Les Français ont terminé la saison de Formule 1 à Abou Dhabi dimanche avec une première victoire depuis 1996 pour Pierre Gasly à Monza (Italie) et un premier podium pour Esteban Ocon à Sakhir (Bahreïn), sur le circuit où Romain Grosjean a failli brûler.

. Gasly: "Ma saison la plus intéressante en F1"

L'image forte de la saison de Pierre Gasly -- et de sa jeune carrière en F1 -- restera indubitablement celle du pilote de 24 ans oscillant entre rire et larmes sur le mythique podium de Monza. C'est que cette première victoire dans la catégorie reine (attendue par son pays depuis... 24 ans) avait un goût de revanche après sa rétrogradation de Red Bull à AlphaTauri la saison précédente. Le Normand, 8e à Abou Dhabi, termine 2020 à la 10e place du classement des pilotes, avec 75 points. "C'est mon année la plus intéressante en F1 car le milieu de tableau était tellement serré, raconte-t-il. Aller courir chaque week-end était très excitant. On savait qu'il y aurait des opportunités pour de bons résultats et nous avons été réguliers même quand notre voiture n'était pas au mieux." Son objectif en 2021: "être encore plus régulier et à chaque fois dans le Top 10" pour aller encore plus haut, lui chez les pilotes et AlphaTauri chez les constructeurs.

. Ocon: "Je me sens de plus en plus fort"

Débarquer chez Renault cette année après une année sans courir n'a pas été simple pour Esteban Ocon (12e du classement pilotes avec 62 points), surtout confronté à son expérimenté équipier australien Daniel Ricciardo (5e avec 119 points). Mais sa 2e place lors de l'avant-dernière manche est venue démontrer les progrès qu'il ressentait, sans qu'ils se voient nécessairement dans ses résultats, la faute aussi à une certaine malchance. "Je me sens de plus en plus fort, surtout depuis la fin de saison, assure le Normand de 24 ans. Je suis aussi plus confiant, mieux avec les gars avec lesquels je travaille. Cela a pris du temps mais je suis plus proche de là où je veux être." Associé l'an prochain au champion du monde 2005-2006 Fernando Alonso, connu pour son fort caractère, Ocon sait qu'un autre défi l'attend dans l'écurie qui deviendra Alpine (finalement 5e chez les constructeurs cette année, à 21 points de la 3e place). "Il faudra que je reprenne au même niveau pour continuer de progresser", a dit Ocon, 9e dimanche sur le circuit de Yas Marina au terme d'une course à l'image de sa saison, "compliquée au début et agréable sur la fin". "Je sais que je peux donner encore plus et, si je regarde mes deux saisons chez Force India en 2017 et 2018, tout était beaucoup mieux la deuxième", anticipe Ocon.

. Grosjean: "Retrouver le plaisir de gagner le plus vite possible"

Ca n'est pas comme ça qu'il voulait terminer sa carrière en F1 mais Romain Grosjean a été contraint de manquer les deux dernières courses de la saison pour se soigner après son effroyable accident à Bahreïn le 29 novembre. Forcé de s'extraire seul de sa monoplace en flammes, le pilote de 34 ans aura toutefois marqué durablement les esprits par son sang-froid et son courage à travers cette épreuve. Souffrant de brûlures aux mains et de contusions, il privilégie son rétablissement pour espérer "retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible" dans d'autres catégories. Et il n'est pas exclu qu'il participe à des essais privés pour se prouver qu'il le peut, et pour partir comme il le souhaite. Sa dernière écurie, Haas, n'est pas en mesure de l'organiser mais estime que son motoriste Ferrari pourrait s'en charger. Mercedes aussi s'est proposée.

