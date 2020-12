Natation: au tour de Wattel de faire un pas vers Tokyo

Publicité Lire la suite

Saint-Raphaël (France) (AFP)

Marie Wattel, sur 100 m papillon, a porté à quatre le nombre de nageurs qui se sont montrés d'entrée à la hauteur des exigeants chronos fixés pour prétendre se qualifier au plus tôt pour les Jeux de Tokyo, aux Championnats de France, dimanche à Saint-Raphaël.

Florent Manaudou, sur 50 m, Béryl Gastaldello, sur 100 m, et Mélanie Hénique, sur 50 m, y étaient parvenus avant elle depuis jeudi.

Mais les choses ne sont pas figées, puisque la compétition varoise n'est que le point de départ de la première fenêtre de qualification olympique, qui ne se refermera que le 21 mars prochain. Ce n'est qu'au bout de ces trois mois que celles et ceux qui auront réalisé un temps correspondant à une entrée en finale mondiale - dans la limite d'un qualifié par course - empocheront un billet pour Tokyo.

En attendant, aucun membre du quatuor n'est automatiquement qualifié pour les JO-2020 repoussés d'un an sous l'effet de la pandémie de coronavirus. Pour l'être au plus vite, chacun d'entre eux doit rester le nageur français le plus rapide sur sa course respective au terme de cette période.

Et s'ils se font doubler ? Les derniers sésames en jeu seront distribués dans un second temps aux Championnats de France 2021, mi-juin à Chartres, selon des minima moins relevés.

Il n'y en a qu'un qui a déjà l'esprit libre : David Aubry, qualifié au titre de sa médaille mondiale (bronze) sur 800 m obtenue en 2019.

- "Soulagement" -

Pour Wattel (23 ans), victorieuse du 100 m papillon en 57 sec 40, pour 57 sec 51 demandées, "il y a du soulagement". D'autant "qu'il y a de la marge sur le virage, et qu'au niveau état physique et mental, on peut mieux faire".

"Ce qui est intéressant, c'est la technique : elle était vraiment posée, surtout la nage du premier 50 m, je l'ai beaucoup travaillé pendant deux ans, et maintenant, c'est acquis", complète celle qui est partie s'entraîner en Angleterre, à Loughborough, après des JO-2016 sans relief, et compte rallier Marseille une fois l'année scolaire terminée.

"C'est ma dernière année en Angleterre. Ca a été top, mais ça va faire cinq ans, j'ai fait mon temps à Loughborough, j'ai envie de rentrer en France", expliquait Wattel fin octobre.

"J'ai un bon feeling avec Julien (Jacquier, l'entraîneur de Marseille, ndlr), il m'avait bien aidée à Gwangju (aux Mondiaux-2019), il m'avait donné quelques petits trucs intéressants : ce serait l'entraîneur le plus adapté pour moi", poursuivait-elle.

En pole position sur 100 m papillon, Wattel souhaite encore élargir son horizon olympique. "Je ne ferme pas la porte au 50 m et au 100 m. J'aimerais aller aux JO avec plus qu'une qualification individuelle, avoir quelque chose d'autre que le 100 m papillon à me mettre sous la dent", explique-t-elle.

- Grousset devant Mignon sur 100 m -

Dans le match entre ceux qui ont participé en octobre-novembre à la deuxième saison de l'ISL, la ligue privée née à l'automne 2019, et ceux qui ont privilégié l'entraînement, avantage aux premiers à l'issue de ces Championnats de France. Tant Manaudou que Gastaldello, Hénique et Wattel en étaient.

"L'ISL, ça faisait beaucoup, peut-être un peu trop, mais les autres n'ont pas eu assez de compétition pour se mettre dedans", résume Wattel.

Avant de nuancer : "Pour une nageuse comme Charlotte (Bonnet) qui fait du 200 m, peut-être que c'était plus judicieux de rester s'entraîner. Ce qui compte, ce n'est pas décembre, ce sont les Jeux olympiques."

Sur 100 m, le jeune Maxime Grousset (21 ans), meilleur temps des séries matinales (48.67), n'a gagné que deux centièmes pour s'imposer en finale (48.65), ce qui le laisse à plus de quatre dixièmes du chrono olympique. Seul Clément Mignon est également passé sous la barre des 49 secondes (48.78).

Comme attendu après le 50 m qui l'a laissé sur sa faim - même s'il a réussi le temps fixé pour se rapprocher de Tokyo - Florent Manaudou n'a pas nagé le 100 m.

