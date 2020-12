Coupe du Monde 2023: le XV de France va connaître son destin

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre ou Galles en poule, et ensuite? Le XV de France saura lundi (12h30) le chemin à parcourir pour décrocher un premier sacre mondial à domicile en 2023, lors du tirage au sort de la Coupe du monde de rugby effectué à Paris.

Au Palais Brongniart, en plein cœur de la capitale, l'enjeu dépassera le ballon ovale et les pronostics sur l'adversaire probable en quarts, ou encore le vainqueur final.

A l'heure où la France doit surmonter une crise sanitaire et économique et où l'actualité est si lourde, le capitaine Charles Ollivon prendra la mesure de l'immense défi proposé à son équipe dans trois ans (8 septembre - 21 octobre 2023).

D'abord parce que le président Emmanuel Macron sera présent, et parce que les mains innocentes ont de quoi intimider. L'acteur oscarisé Jean Dujardin pourra lui parler du fait de gagner le plus beau des trophées, la danseuse Alice Renavand et le chef Guy Savoy d'étoiles et l'architecte Jean-Michel Wilmotte de souci du détail.

- Redressés en une année -

Avec le photographe Yann-Arthus Bertrand et le créateur Christian Louboutin pour compléter le plateau des "ambassadeurs de la France à l'international" chargés du tirage, le ton, déjà donné lors d'un clip de campagne plein d'humour en 2017, reste le même: la France doit briller avec tous ses talents, dans sa diversité, à tous les niveaux.

Depuis l'arrivée de Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, le XV tricolore a entendu ce message et changé de dimension. Hormis le revers de mars en Ecosse (28-17), le seul vrai échec de l'année, les tristes prestations qui avaient marqué les mandats précédents semblent s'être évanouies.

Privée de peu par l'Angleterre du Tournoi des six nations comme de la Coupe d'automne, la jeune équipe française a gagné (7 matches sur 9) et surtout régalé. La volonté d'installer une jeune génération jusqu'en 2023, avec Romain Ntamack (21 ans) et Antoine Dupont (24) à la manœuvre, a payé d'entrée avec un succès de prestige sur l'Angleterre (24-17). Et jusqu'en décembre, quand des réservistes français totalement novices à ce niveau sont passés tout près d'infliger une leçon d'humilité au XV de la Rose à Twickenham (22-19 après prolongation).

- Quelles retrouvailles? -

Les certitudes sont là, ne manque plus que la feuille de route. Même si les neuf villes-hôtes (Saint-Denis, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice, Saint-Etienne) devront patienter jusqu'à fin février pour savoir leurs affiches, et que les adversaires des chapeaux 4 et 5 sont encore loin d'être connus, les qualifications s'étalant jusqu'en novembre 2022.

Placés dans le chapeau 2 en raison de leur classement au 1er janvier 2020 (7e), alors qu'ils sont depuis remontés au 4e rang, les Bleus vont en revanche connaître l'identité de leurs adversaires des chapeaux 1 et 3.

Le pire tirage serait assurément de tomber sur la Nouvelle-Zélande, qu'ils n'ont plus battue depuis 2009 - 14 défaites depuis - et sur l'Argentine. Les Pumas, qui avaient battu les Bleus en ouverture de leur précédent Mondial à domicile en 2007, sont encore montés d'un cran en battant les All Blacks pour la première fois en novembre (25-15).

Hériter des champions du monde sud-africains et des bolides fidjiens serait un autre tirage délicat, mais peut-être moins qu'un double piège britannique avec l'Angleterre et l'Ecosse que les Bleus connaissent par cœur pour les affronter chaque année dans le Tournoi.

Le pays de Galles, à la peine depuis que Wayne Pivac a succédé à Warren Gatland, et l'Italie, qui ne progresse plus depuis des années, constituent assurément le meilleur sort. Mais Galthié préfère peut-être un gros défi d'entrée, configuration qui lui a souri pour ses débuts...

Les chapeaux pour le tirage

Chapeau 1: Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Pays de Galles

Chapeau 2: Irlande, Australie, France, Japon

Chapeau 3: Ecosse, Argentine, Fidji, Italie

Chapeau 4 (pas encore qualifiés): Océanie 1, Europe 1, Amériques 1, Asie/Pacifique 1

Chapeau 5 (pas encore qualifiés): Afrique 1, Europe 2, Amériques 2, vainqueur du tournoi de repêchage

