Vendée Globe: avarie sur le bateau du leader Charlie Dalin

Paris (AFP)

Charlie Dalin, en tête du Vendée Globe depuis trois semaines, a indiqué lundi soir que son bateau de dernière génération avait subi des dégâts au niveau du système de foil bâbord (appendice latéral).

Selon son équipe, vers 19h heure française, Dalin (Apivia) "a été ralenti après avoir entendu un bruit important à bord". Charlie est en ce moment en train d'analyser la situation avec son équipe à terre pour mesurer l'importance des dégâts possiblement causés notamment au niveau du système de foil bâbord".

Le foil est un grand appendice latéral qui permet à la coque de s'élever au-dessus de l'eau pour que le voilier file à vive allure. Ces éléments (deux par bateau) sont caractéristiques des monocoques du Vendée Globe de toute dernière génération.

"Alors qu'il naviguait en tête de flotte, 65 milles devant Yannick Bestaven, Charlie Dalin a appelé son équipe technique vers 19h ce lundi après avoir entendu un bruit qu'il n'identifie pas, pour l'heure, être lié à un OFNI (objet flottant non identifié)", précise l'équipe.

"Il n'a pas remarqué de voie d'eau à bord mais Charlie poursuit son état des lieux afin d'anticiper des réparations et met tout en œuvre pour maîtriser la situation".

Le marin normand, âgé de 36 ans, participe pour la première fois à la course autour du monde en solitaire et sans escale. Il a pris la tête de la flotte le 23 novembre et fait actuellement route le long de la zone des glaces (Zones d'Exlusion Antarticque) pour entrer dans l'océan Pacifique.

Au dernier pointage à 22h française, Dalin n'avait plus que 42 milles d'avance sur Bestaven et 53,8 sur Thomas Ruyant, troisième.

