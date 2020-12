Au Yémen, des basketteuses dribblent contre la guerre et le handicap

Publicité Lire la suite

Sanaa (AFP)

Maillots à manches longues et en fauteuils roulants, des femmes yéménites s'affrontent sur le parquet d'un terrain de basket lors d'un championnat à Sanaa pour les personnes handicapées, particulièrement affectées par la guerre qui dévaste le pays depuis plus de cinq ans.

"Si le peuple yéménite souffre de la guerre, alors les personnes handicapées souffrent deux fois plus", résume Amal Hizam, elle-même en fauteuil roulant, qui a organisé la compétition locale.

La guerre qui oppose depuis 2014 les forces du gouvernement aux rebelles Houthis a plongé le Yémen, déjà pays le plus pauvre de la péninsule arabique, dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU.

Deux ans après un accord conclu en décembre 2018 sous l'égide des Nations unies, les espoirs de paix s'évaporent, notamment à Sanaa, aux mains des rebelles depuis plus de six ans.

Dans ce contexte, les événements sportifs pour les handicapés sont "pratiquement inexistants", explique Mme Hizam, qui participe à cette deuxième édition du tournoi de basket fauteuil.

Sur le parquet, neuf équipes s'affrontent, parmi lesquelles cinq groupes de femmes. Les sportives dribblent, se passent le ballon et souhaitent briller pour être mieux acceptées, elles qui sont souvent perçues comme un fardeau en temps de guerre.

Les joueuses de l'équipe championne en titre portent un maillot orange avec le slogan "Al-Erada" ("la volonté" en arabe), tandis que leurs adversaires, en noir, brandissent "Al-Mostaqbal" ("l'avenir").

- "Inclusion" -

Abdou Mohammed Zayed, qui entraîne toutes les équipes, déplore l'absence de terrains de basket spécialisés pour les handicapés.

L'un des objectifs du projet est "d'offrir un soutien social et moral aux personnes handicapées et de leur permettre de montrer leurs capacités et leur créativité", estime-t-il.

Dans des gradins parsemés, deux adolescentes se tortillent dans leur siège en encourageant les équipes.

"Je souhaite que la société ne regarde pas de haut ceux qui sont handicapés, qu'elle voie nos capacités", confie Tahani al-Omari, une basketteuse de 28 ans.

"Nous avons besoin de fauteuils roulants spéciaux pour jouer et, surtout, d'un soutien moral", ajoute-t-elle, appelant à plus d'"inclusion".

S'il n'existe pas de bilan officiel sur les personnes handicapées au Yémen, Amnesty International estime, en se basant sur les données de l'Organisation mondiale de la santé, à 4,5 millions le nombre de Yéménites présentant un handicap.

"Les millions de personnes avec des handicaps au Yémen n'ont pas seulement enduré des années de conflits armés mais font partie des plus exclues", avait déploré l'ONG l'année dernière.

Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans le conflit depuis 2015, date à laquelle une coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite est intervenue dans la guerre pour soutenir le gouvernement face aux Houthis, soutenus par l'Iran.

En raison du conflit, quelque 3,3 millions de personnes ont été déplacées et plus de 24 millions -- soit près de 80% de la population -- dépendent d'une forme d'aide humanitaire, selon l'ONU.

