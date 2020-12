Rugby/Coupe d'Europe: Toulouse-Exeter et Glasgow-Lyon annulés à cause du coronavirus

Les deux matches sont "annulés" en raison de plusieurs cas de Covid-19 chez les joueurs et membres de l'encadrement d'Exeter

Toulouse (AFP)

Les matches Toulouse-Exeter et Glasgow-Lyon prévus dimanche et samedi pour la 2e journée de Coupe d'Europe sont "annulés" en raison de plusieurs cas de Covid-19 chez les joueurs et membres de l'encadrement d'Exeter, qui vient de battre Glasgow, a annoncé l'organisateur mercredi.

Glasgow, dont plusieurs joueurs cadres sont "indisponibles" après le déplacement à Exeter, n'est "plus en mesure d'aligner une équipe d'un niveau suffisant" contre Lyon, a indiqué l'European Professional Club Rugby (EPCR) qui va convoquer des commissions pour "déterminer les résultats des rencontres annulées".

