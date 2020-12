Commotions dans le rugby: "les mesures de protection sont en place", assure Beaumont

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Les mesures de protection nécessaires dans le rugby sont en place", a déclaré le président de World Rugby Bill Beaumont, à qui d'anciens joueurs atteints de démence reprochent un défaut de protection quant aux commotions cérébrales qu'ils ont subies, dans une lettre publiée jeudi.

"Nous ne devons pas et ne sommes pas inactifs. Nous commanditons, finançons et collaborons sur de nombreux projets de recherche qui profiteront aux joueurs de tous niveaux", a affirmé l'ancien deuxième ligne anglais sur le site de la fédération internationale.

World Rugby et les fédérations anglaise et galloise ont annoncé jeudi avoir reçu la lettre envoyée par les avocats de huit anciens joueurs chez lesquels des signes précoces de démence et de probable encéphalopathie chronique traumatique - une affection cérébrale due aux chocs qui évolue souvent en maladies neurodégénératives - ont été diagnostiqués.

Ces huit joueurs, parmi lesquels le talonneur Steve Thompson, champion du monde avec l'Angleterre en 2003 mais qui dit n'en garder "aucun souvenir", mais aussi les anciens internationaux anglais Michael Lipman et gallois Alix Popham, réclament des millions de livres de dommages et intérêts aux autorités, avant une possible action collective en justice.

Jeudi, six nouveaux joueurs à la retraite se sont joints à la procédure.

"Je me suis personnellement engagé à faire progresser la science disponible pour que nous continuions à façonner notre compréhension et notre approche de la protection et du bien-être de nos joueurs", répond Beaumont. "En nous basant sur des données probantes, je crois que nous sommes avant-gardistes sur la sensibilisation, la prévention et la gestion des commotions dans le sport", souligne l'ancien joueur du XV de la Rose (41 sélections dans les années 1970 et 1980).

"Dans le rugby professionnel, le protocole commotion (HIA) combiné aux normes médicales exhaustives des compétitions ainsi qu'au protocole de retour au jeu sous supervision médicale ont transformé l'identification, le retrait et la supervision des joueurs souffrant de commotions", se félicite Beaumont en soulignant que d'autres sports suivent désormais le "modèle" du rugby.

Au niveau amateur, les programmes Rugby Ready et Activate permettent de mieux préparer les joueurs à l'entraînement et en match, tandis que l'application Reconnaissance et Retrait aide à détecter les symptômes de commotion, énumère-t-il. "Tout joueur soupçonné de présenter une commotion doit être sorti du jeu. Cette décision ne doit en aucun cas être laissée au joueur".

