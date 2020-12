Coupe d'Europe: La Rochelle-Bath à son tour annulé en raison du Covid-19 (officiel)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le match de Coupe d'Europe de rugby prévu samedi entre La Rochelle et Bath est, à son tour, annulé en raison d'un cas de Covid-19 chez un joueur des Scarlets, précédent adversaire de Bath, a annoncé l'organisateur jeudi soir.

Le joueur en question ayant été "en contact rapproché avec 12 joueurs" de Bath, placés depuis à l'isolement, le club anglais n'est "pas en mesure d'aligner une équipe d'un niveau suffisant", explique l'European Professional Club Rugby (EPCR). Mercredi, les rencontres Toulouse-Exeter et Glasgow-Lyon avaient déjà été annulées pour des raisons similaires.

Le résultat de la rencontre sera déterminé par une commission de résolution des résultats de matches. Le Stade Rochelais devrait avoir match gagné par forfait (28-0), comme Toulouse et Lyon, et faire ainsi un pas de plus vers les quarts de finale.

En revanche, l'EPCR n'a pas fait mention d'une possible annulation du match des Scarlets, qui reçoivent vendredi Toulon dans la poule A, malgré un joueur positif au Covid-19.

© 2020 AFP