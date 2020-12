Ski alpin: Dominik Paris, la vitesse sans précipitation

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

On peut être un spécialiste de la vitesse et savoir prendre son temps: le skieur italien Dominik Paris, brutalement stoppé par une grave blessure à un genou en janvier, gère son retour en compétition sans brûler les étapes.

A Val Gardena (Italie), dans les Dolomites, vendredi (super-G) et samedi (descente), "Domme" cherchera d'abord à confirmer les "belles sensations" retrouvées le week-end dernier à Val-d'Isère pour son retour en compétition, près de onze mois après sa rupture d'un ligament croisé du genou droit.

"Il n'y a pas pas encore la fluidité, j'y travaille, mais j'ai presque réussi à m'amuser et à la fin, l'écart n'était pas si important. Ca veut dire qu'il ne me manque pas grand-chose", a souligné l'Italien âgé de 31 ans, cité dans la presse italienne après sa dixième place en descente dimanche, après avoir fini 16e la veille dans le super-G.

Sa grave blessure à l'entraînement, en janvier en Autriche juste avant le rendez-vous de Kitzbühel, avait prématurément mis un point final à sa saison alors qu'il était deuxième du classement de la descente et quatrième du général de la Coupe du monde.

Mais l'Italien n'est pas du genre à se lamenter sur son sort: "Quand tu fais du ski, tu sais que tôt ou tard tu as un risque de te blesser", a-t-il dit à la Gazzetta dello sport en septembre, juste après avoir rechaussé les skis à l'entraînement.

Ces longs mois loin des pistes, a-t-il raconté, ont été rythmés par des séances de rééducation - "six à sept heures" par jour - mais aussi par quelques petits plaisirs pour éviter la déprime: s'occuper de ses très jeunes enfants, découvrir de nouvelles recettes de cuisine ou composer des morceaux pour son groupe de heavy metal (dont il est le chanteur).

- "Pas d'objectifs particuliers" -

Faute d'avoir pu aller s'entraîner sur les glaciers argentins, en raison de la pandémie de coronavirus, "Domme" s'est préparé depuis sur des massifs européens et sur de la neige artificielle.

"On m'avait dit que je pourrais retourner sur les skis au bout de six mois de rééducation, mais j'ai pris le temps qu'il fallait. Je n'étais pas pressé. Et finalement ça change peu de choses: les autres années, je ne reprenais pas sur la neige avant mi-août, et là j'ai repris le 1er septembre, je pense être sur un bon tableau de marche", a estimé dans l'hebdomadaire Sportweek celui qui s'élancera vendredi pour sa 200e course en Coupe du monde (18 victoires, dont 14 en descente et 4 en super-G).

Ne pas se presser, donc, car le natif de Merano, à l'extrême-nord de l'Italie, à deux pas de la frontière autrichienne, sait aussi que la saison va être longue: au-delà des étapes italiennes de cette fin d'année - les spécialistes de la vitesse sont attendus à Bormio les 28 et 29 décembre après Val Gardena -, le champion du monde 2019 du super-G n'oublie pas que les Mondiaux auront lieu en février à domicile, à Cortina d'Ampezzo.

"Je ne me suis pas fixé d'objectifs particuliers, notamment parce qu'il faudra voir comment répond le genou", a-t-il prévenu avant la reprise des compétitions.

"Le grand objectif, ce sont les Jeux d'hiver de 2022. Et avant, les Mondiaux de Cortina, naturellement. Gagner à la maison quelque chose d'important est toujours particulier", avait toutefois reconnu ce grand admirateur de Hermann Maier. La star autrichienne qui, en dépit des 54 victoires glanées dans sa carrière, n'a jamais réussi à dompter la difficile piste Saslong de Val Gardena, qui n'est pas non plus la préférée de Dominik Paris.

Programme de la Coupe du monde hommes de Val Gardena:

Vendredi 18 décembre: super-G à partir de 11h45

Samedi 19 décembre: descente à partir de 11h45

© 2020 AFP