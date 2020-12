Ski alpin - Val d'Isère: Petra Vlhova à toute vitesse

Publicité Lire la suite

La Slovaque Petra Vlhova, devenue patiemment une skieuse polyvalente, passe de vendredi à dimanche un test important à Val d'Isère. En tête du classement général, les premières courses de vitesse de la Coupe du monde 2020/2021 de ski alpin donneront le ton de ses ambitions.

Cinq podiums dont trois victoires en six courses, pour un total de 420 points au classement général, avec 145 points d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin: Petra Vlhova réalise un début de saison canon, mais c'est tout sauf une surprise.

La Slovaque, âgée de 25 ans, d'abord spécialiste du slalom, bâtit sa carrière pierre après pierre avec constance et application.

Elle se met sérieusement au géant lors de la saison 2016/2017, et devient championne du monde en 2019. L'hiver dernier, elle se lance en vitesse et valide déjà six top-10 (trois fois en descente, trois fois en super-G).

"L'idée est de construire une excellente technique de base et d'intégrer mentalement le fait de skier toutes les disciplines", explique à l'AFP son réputé coach, l'Italien Livio Magoni, ex-entraîneur de la Slovène Tina Maze, qui l'a rejoint en 2016.

"L'important en vitesse est d'enchaîner les kilomètres. Chez les femmes, avoir une bonne technique en géant et en slalom permet assez facilement de réussir en descente et en super-G, où il ne manque plus qu'à travailler la recherche et la conservation de vitesse et la gestion des sauts. Désormais je pense que nous sommes prêts, je l'espère", note-t-il.

- "J'apprécie d'être en tête" -

Si la Slovaque parvient à monter sur le podium à Val d'Isère (deux descentes vendredi et samedi, super-G dimanche), alors la concurrence pourra trembler devant celle qui a déjà terminé 2e puis 3e du général les deux hivers précédents.

D'autant plus que la skieuse de Liptovsky Mikulas dans le massif du Tatras (nord de la Slovaquie) est désormais la N.1 mondiale en slalom, où elle reste sur cinq victoires consécutives et le petit globe de la discipline au printemps.

"Ce n'est que le début de saison. J'apprécie d'être en tête mais tout est encore possible, il n'est pas encore l'heure de parler du classement général", tempère auprès de l'AFP la skieuse au style puissant.

"Je n'ai pas d'attentes particulièrement élevées pour ce week-end, ce sont les premières courses (de vitesse) de la saison. Je veux essayer de skier sans erreur, en prenant du plaisir", poursuit-elle.

- "Contre le reste du monde" -

L'avènement de Petra Vlhova comme une prétendante au gros globe marque le sommet d'une aventure familiale initiée par son père, dirigeant d'une entreprise de pièces métalliques, et manager de l'équipe privée de sa fille (cinq postes à temps plein), qui se plaint de ne jamais avoir reçu de soutien de la fédération slovaque avec qui il est en conflit ouvert.

"Nous nous sommes construit dans un esprit +mon équipe contre le reste du monde+, ce qui est toujours le cas aujourd'hui", explique Vlhova.

"Ça m'a poussé aussi à réussir c'est sûr, mais je ne suis pas en colère à cause de ça. Ce ne serait pas approprié. Je dirige ma colère vers mon envie de gagner plutôt", insiste celle qui affiche 17 victoires en Coupe du monde.

La championne, au centre des attentes familiales depuis son plus jeune âge, a aussi appris à gérer cette pression.

"Mon père a investi tout son argent pour moi, c'était dur à gérer lorsque j'étais jeune. Je voulais lui offrir en retour de bons résultats. Désormais je ne dis pas que c'est simple, car tout le monde est sans arrêt autour de moi, mais j'ai appris avec l'expérience à faire avec."

Ce n'est donc pas la pression du général qui va lui faire peur.

Programme de la Coupe du monde femmes de Val d'Isère:

Vendredi 18 décembre: descente à 10h30

Samedi 19 décembre: descente à 10h30

Dimanche 20 décembre: super-G à 11h00

